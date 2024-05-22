 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ في أغلب المناطق اليوم وغدا ولطيف الجمعة

جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا الخميس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس الجمعة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس السبت، لطيفًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجات مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 38 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.-(بترا)


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