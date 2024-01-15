الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

16 بناء مدرسيا جديدا في الأردن ممول من الصندوق السعودي للتنمية

وزير الأشغال ووفد من الصندوق السعودي للتنمية يبحثان سير العمل في مشاريع القطاع التعليمي الممولة من الصندوق
وزير الأشغال ووفد من الصندوق السعودي للتنمية يبحثان سير العمل في مشاريع القطاع التعليمي الممولة من الصندوق
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق.اضافة اعلان

وأشاد بدعم الصندوق السعودي لمشاريع إنشاء الأبنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستمع أبو السمن ووفد الصندوق إلى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة سهير برقان حول مشاريع الأبنية المدرسية  المنفذة أو التي يتم تنفيذها، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة 16 بناء مدرسيا جديدا؛ منها 5 مشاريع قيد التنفيذ و11 مشروعا قيد الإحالة وبقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون دينار.

وحضر الاجتماع من الصندوق السعودي للتنمية خالد الشريف والمهندس مشاري العواد والمهندس نواف السند، والمهندس نصر الزعبي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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