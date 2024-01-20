الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

40 % انخفاض القدرة الشرائية للاجئين والمجتمعات المحلية

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)
 كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 40 % للمستفيدين من برنامج الأغذية في المخيمات والمجتمعات المحلية، وذلك بعد تخفيض قيمة التحويلات النقدية، المقدمة لهم من 23 دينارًا إلى 15 دينارًا منذ تموز/ يوليو 2023.اضافة اعلان
وترافق تخفيض المساعدات مع تضخم أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى "خسارة القدرة الشرائية".
ويواصل البرنامج تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنحو 410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع تخفيض قيمة التحويلات النقدية بمقدار الثلث، وذلك بعد أن أعلن أنه يعاني من "أزمة تمويل غير مسبوقة"، حيث إنه وبعد أن "استنفذ جميع الخيارات، قام بخفض قيمة مساعدته النقدية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات" في الأردن.
الدراسة التي كانت قد نفذت نهاية العام الماضي ونشرت نتائجها قبل أيام أشارت إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر استقراره على الرغم من التحديات الإقليمية بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وغزة.
وقالت إنه "على الرغم من اندلاع أزمة غزة في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن تكلفة سلة الأغذية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي مستقرة" حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما يعد متوسط تكلفة الغذاء في المجتمع المضيف أعلى مقارنة بالمخيمات، وهو في ازدياد منذ تموز/ يوليو 2023.
وذكرت الدراسة أنّه رغم انخفاض إجمالي تضخم أسعار الغذاء بنسبة 1.4 % في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظلت تكلفة السلة الغذائية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المضيف من دون تغيير.
يأتي هذا في الوقت الذي كان برنامج الأغذية كان قد أشار إلى أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء "عدم كفاية استهلاك الغذاء"، فيما أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا).
وذكر أن الأردن يعد خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية، واليمن، والمغرب وليبيا.
وكان البرنامج أصدر قبل أشهر تحذيرات صارخة بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.
وقال في التقرير الذي جاء بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي"، بأنه يسعى إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي يقدمها تعتبر بمثابة شريان حياة حيويا، وغالبا ما تكون تلك المساعدات "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة".
وحذر التقرير من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى "الجوع الطارئ" خلال 2024 - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي".
وذكر أن أكثر من 40 مليون شخص في 51 دولة سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش - ارتفاعا من 29 مليونا في عام 2019.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

وباء إكس الغامض.. هل يصبح حقيقة واقعة؟

منذ2 ساعة
نقابة المهندسين الأردنيين

"المهندسين": تعديلات مرتقبة على قانونها لمواكبة التطورات

منذ2 ساعة
وزارة الإدارة المحلية - (أرشيفية)

لا استحداث لشواغر "المياومة" بموازنة البلديات

منذ2 ساعة
طلبة يعودون لمدارسهم في إحدى مدارس عمان.-(أرشيفية)

1.7 مليون طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثاني اليوم

منذ2 ساعة
واحدة من عشرات المستوطنات الجاثمة على ارض الضفة المحتلة.-(أرشيفية)

رؤية بايدن للدولة الفلسطينية.. كيان "قزم" منزوع السيادة والأمن

منذ2 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي بضحايا حريق مدرسة في الصين

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ4 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 