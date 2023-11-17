مادبا تنتصر لغزة

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أحمد الشوابكةمادبا - خرج العشرات من المواطنين في مسيرة ووقفة تضامنية ، انطلقت من أمام مسجد مخيم مادبا ، بعد صلاة الجمعة لنصرة الأهل في قطاع غزة و للتنديد بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة والمدن في الضفة الغربية .ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة شعارات المناهضة للاحتلال ، مرددين الهتافات المنددة بالجرائم المروعة والبشعة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى وطالت المستشفيات والأحياء والمدارس والمساجد والبنية التحتية في جرائم لم يسبق لها التاريخ مثيل، في ظل صمت المجتمع الدوليكما انتقد المتظاهرون موقف المجتمع الدولي وبخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودعمها لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة ، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين.وأكدوا أن ما حصل مجزرة يندى لها الجبين تضاف إلى سجل الاحتلال كجريمة حرب ، مشيرين إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل حاد واستنكار صريح للمجازر الأليمة التي شهدها الأهل في قطاع غزة واستهداف واضح للطواقم الطبية والبنية التحتية الصحية.ودعوا دول الجوار على سرعة فتح المعابر وإرسال المساعدات إلى غزة كأقل واجب تجاه الشعب الفلسطيني الصامد في ظل الهجمة الشرسة من قبل الكيان الغاصب الذي استهدف البشر والحجر والشجر ، مطالبين بمقاطعة البضائع الأمريكية الإسرائيلية الغربية والشركات الداعمة لها باعتبار ذلك سلاحاً فعالاً ومؤثراً .