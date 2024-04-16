الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة

مدينة عمّان
مدينة عمّان
عمان - توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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