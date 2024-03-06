"الأغذية والزراعة" يدعو لإيقاف إطلاق النار في غزة

عبد الله الربيحات ‏

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عمان- دعت الدورة الـ37 للجلسة الوزارية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إليه.وأعرب البيان الختامي للمؤتمر، عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتهجير القسري للسكان في القطاع، واستخدام الغذاء والمياه والطاقة كأسلحة حرب، ودانوا بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير قطاع الزراعة، والبنية التحتية، ما أدى لانعدام أمن غذائي شديدة يفضي للمجاعة.وأكد المجتمعون دعمهم القوي لقرار مجلس المنظمة في الدورة 174 بشأن الوضع في غزة، بشأن الأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة، معربين عن تضامنهم مع أهل غزة الذين يواجهون وضعاً استثنائياً غير مسبوق بسبب الحرب عليهم.وشددوا على أهمية تعزيز السلام في المنطقة؛ التي تعاني أصلاً من تدهور الوضع الأمني، وما نتج عنه من أزمة شديدة في الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما في غزة والسودان واليمن والجمهورية العربية السورية ولبنان.وأعرب البيان، عن قلقه البالغ بشأن المعدلات المتزايدة للجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في المنطقة، إذ تعكس هذه الاوضاع المقلقة، الضعف الهيكلي في المنطقة والتحديات الكبيرة الناجمة عن الحروب الصراعات، والاضطرابات الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة، والأزمات المالية والاقتصادية، ما أدى لتضخم أسعار الغذاء، والعديد من التحديات الأخرى، مع الإشارة إلى تفاقم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وندرة المياه، وتآكل التربة، وأنماط الطقس المتقلبة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.وأكد البيان ضرورة مواصلة العمل لدعم الدول الأعضاء لمعالجة ندرة المياه والجفاف والتصحر واعتماد نهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد المياه غير التقليدية؛ وتعزيز التركيز على تسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة لتصبح أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود.وأكد المجتمعون تأييدهم للأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة للفترة 2022-2031، والتي تعكس المجالات الإستراتيجية لدعم بلدان المنطقة في تحويل نظمها الغذائية الزراعية ضمن مظلة الإطار الإستراتيجي للمنظمة 2022-2031.