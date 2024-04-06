"الأمانة": معاينة وذبح 1600 رأس غنم و147 رأس بقر

زايد الدخيل

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عمان- أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى د.شادي عثمان، أنه مع نهاية الأسبوع الحالي، عوين وذبح 1602 رأس غنم، و147 رأس بقر، إضافة إلى ذبح وتجهيز 41 ألفا و891 طيرا من الدواجن.وأضاف عثمان، أنه جرى أيضا معاينة 56 طنا من اللحوم المبردة الطازجة المستوردة والمفرغة من الهواء، و5 أطنان من الأسماك.وقال إن الأمانة حددت دوام مسلخ عمان في شهر رمضان المبارك من 6.00 صباحا حتى 6.00 مساء، موضحا أن هناك فريقا تابعا لدائرة المسالخ من أطباء بيطريين، سيرافق فرق التفتيش الموحد على الأسواق والمولات، للتأكد من أختام اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومعالجة أي شكوى ترد حول اللحوم الحمراء والبيضاء.ودعا المواطنين عند شراء اللحوم، للانتباه إلى ختم المسلخ والتعامل مع المحلات المرخصة، كما دعا التجار للالتزام بسائر الشروط الصحية في نقل وعرض وتخزين وتداول اللحوم، والتعامل معها حسب الأصول، حفاظا على صحة المواطنين.وكانت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة، استعدت ضمن خطة عمل لها، لاستقبال شهر رمضان، وقد حددت فيها دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار 3 فترات يومياً (صباحية، مسائية، وليلية).وقسمت الأمانة عمل التفتيش الى فريقين: الأول: عن المنشآت الاقتصادية، والثاني: عن البسطات العشوائية والباعة المتجولين، بواقع جولة صباحية و4 جولات مسائية، إضافة لجولات للأقسام الصحية في المناطق الـ22، بواقع جولتين صباحية ومسائية، لمراقبة الأسواق في الشهر الفضيل، والإشراف على التزام أصحاب المنشآت الاقتصادية بالقوانين والأنظمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.