"الأمن العام" يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

دعت مديرية الأمن العام إلى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، في ظل حالة عدم الاستقرار والمنخفض الجوي المتوقع اعتبارا من هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين.

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وحذرت المديرية من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية؛ بسبب الأجواء المغبرة، والزخات الرعدية المتفرقة بين الحين والآخر والتي قد تؤدي إلى تشكل السيول بشكل مفاجئ في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وامتدادها للمناطق الوسطى.



ودعت الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية إلى الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة، وتجنب السرعات العالية على الطرق.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .--(بترا)