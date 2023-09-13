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الغد الأردني
الأربعاء 13 أيلول 2023
6:31 م
الباص السريع يدهس شابا قرب نفق الصحافة
حافلة الباص السريع
تعرض شاب للدهس من قبل الباص السريع مساء اليوم الأربعاء، قرب نفق الصحافة في شارع الملكة رانيا العبدالله، حيث تم إسعافه إلى المستشفى، وحالته العامة متوسطة.
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ووفق قانون السير المعدل 2023، "سيحمل المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع".
وبنص القانون ايضا "لن تتم ملاحقة السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر (الذي يعبر الطريق) هو السبب الرئيس لوقوع أي حادث".
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المستشفي
الباص السريع
نفق الصحافة
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