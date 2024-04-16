الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنفيذي للتحديث الاقتصادي": مبادرات لقطاع التدريب المهني والتقني

أعلام الأردن
أعلام الأردن
عمان– أظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) عددا من المبادرات والأولويات لقطاع التدريب المهني والتقني والتشغيل، والأهداف المستدامة المرجوة منها.اضافة اعلان
ووفقا للبرنامج فإن المبادرة الأولى، هي إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية والجهة المسؤولة عن التنفيذ هي وزارة العمل.
وبالنسبة لأهداف التنمية المستدامة منها هو إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل، وإعداد إستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد خطة تنفيذية لسياسة إدماج النوع الاجتماعي بما يعزز رفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
أما المبادرة الثانية وهي تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، وهدفها مراجعة وتحديث وتوحيد الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
في حين أن المبادرة الثالثة هي لتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، وهدفها إنشاء المراكز المهنية المتميزة.
وأما المبادرة الرابعة فهي توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات، أهدافها إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات، ودعم مشاريع التدريب المهني والتقني مشاريع جديدة مشاريع قائمة/ استكمال دفع دعم الأجور، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتشجيع المرأة على العمل الحر.
فيما كانت المبادرة الخامسة لدعم تنفيذ الاطار الوطني الأردني للمؤهلات، وتهدف لإعداد إطار وطني والتشريعات ذات العالقة.
وشملت المبادرة السادسة، مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل، وتهدف لإنشاء مجالس المهارات القطاعية وتعزيز دورها، وانشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
في حين تضمنت المبادرة السابعة، إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية، عبر إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل والتحديث المستمر.
وتضمنت المبادرة الثامنة تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، عبر تطبيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي، في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
فيما كانت المبادرة التاسعة لتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر إنشاء المراكز المهنية المتميزة، واستحداث معاهد تدريب مهني وتطوير القائم منها.
في حين تطرقت المبادرة العاشرة لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات، وأهدافها إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات ودعم مشاريع التدريب المهني والتقني والجديدة والقائمة.
وجاءت المبادرة الحادية عشرة لدعم تنفيذ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وأهدافها المستدامة هي إعداد إطار وطني للاعتراف بالخبرات السابقة.
وكانت المبادرة الثانية عشرة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل، عبر إنشاء مجالس المهارات القطاعية وتعزيز دورها، وانشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
في حين تضمنت المبادرة الثالثة عشرة إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية، وأهدافها المستدامة إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل، فيما شملت المبادرة الرابعة عشرة تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، عبر تطبيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
في حين تضمنت المبادرة الخامسة عشرة تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر تنفيذ برنامج تعزيز وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني.
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