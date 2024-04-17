الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة "الأونروا"

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، إنّ إسرائيل تقود حملة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قبل الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.اضافة اعلان
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالطي إيان بورج، والمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني‬، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع مجلس الأمن‬ الدولي حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية‬، الحملة التي تقودها إسرائيل ضد وكالة "أونروا" لقتل مسألة اللاجئين الفلسطينين، حيث ينبغى حماية وإنقاذ وتمكين الوكالة.
وأكّد أن رسالة الأردن مباشرة في أنه لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة "أونروا" وحث كل الشركاء على الاستمرار في دعم "أونروا" وتزويدها التمويل اللازم؛ لأن تتمكن من تقديم خدمات المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة.
ودعا الصفدي إلى الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة (الأردن، لبنان، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية) التي تخدمها، حيث إنّ الناس يموتون في غزة والمزيد سيموت لأن "أونروا" لا يسمح لها القيام بعملها وأن تساعد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأردن أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أهمية وكالة "أونروا" والضرر الذي سيقع عليها إذا لم يسمح لها بالقيام بعملها.
ولفت الصفدي إلى أن كل دولار يؤخذ من "أونروا" هي حياة تسلب من الناس في قطاع غزة، وكل دعم "لأونروا" هو دعم مباشر لإنقاذ حياة الناس الذين يعيشون في هذه الأزمة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل على الناس في قطاع غزة.
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