الصفدي: لن نسمح لأي كان بأن يعرض أمن الأردن والأردنيين للخطر

قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنّ الأردن لن يسمح لأي كان بأن يعرض أمن الأردن والأردنيين للخطر.



وأكّد الصفدي ، أنه "اذا كان الخطر من إسرائيل سيقوم الأردن بنفس الإجراء الذي قام به؛ حيث إنّ موقف الأردن واضح وصريح.

وأضاف لقناة المملكة، أن إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي الذي كان استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حيث إنّ إيران شنت هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل في تصعيد كنا قد حذرنا منه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب سيدفع باتجاه المزيد من التوتر في الإقليم وسيقود إلى حرب إقليمية.

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ولفت إلى أن الأردن حذر مرارا أن مع تزايد الضغط على إسرائيل مع تغير الرأي العام الدولي إزاء ما تقوم به من عدوانا على غزة، حيث سيبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخرج لتشتيت النظر عن ما يجري في غزة.

وحذر الأردن أن نتنياهو سيحاول أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجر الولايات المتحدة وربما الغرب كله إلى حرب إقليمية، حيث سيذهب التركيز باتجاه إيران، ويعيد حشد موقف دولي داعم لإسرائيل ضد إيران، وينسى العالم غزة.

وقال الصفدي، أن تركيز الأردن هو الاستمرار بجهوده على التوضيح للمجتمع الدولي كله أن أساس التوتر وأن سبب التوتر هو ما تقوم به إسرائيل من عدوان على غزة، إضافة إلى كل الإجراءات الأخرى التي قتلت فرص تحقيق السلام.

وأشار إلى أن "تركيز المجتمع الدولي اليوم كان على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، ولم تذكر غزة اليوم في نشرات الأخبار في كل المحطات الدولية، معتبرا ذلك خطر يجب أن التصدي له".

وأكّد الصفدي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودول شقيقة قاموا بجهود غير منقطعة من أجل تعرية الرواية الإسرائيلية حول ما يجري في قطاع غزة، وحشد موقف دولي يطالب بوقف العدوان ووقف كل الممارسات اللاشرعية وكل خروقات القانون الدولي الذي تقوم به في غزة".

وتابع: "أمامنا تحدي جديد وهو كيف نعيد التركيز مرة أخرى على غزة، نعيد التركيز على سبب الصراع، نعيد التركيز على إنهاء العدوان حتى لا ينجح نتنياهو المدفوع بعقائدية إلغائية بالنسبة للفلسطينيين، والمدفوع بطموحاته الشخصية لإدامة الحرب حتى يحول دون مواجهة تبعات سياساته وإجرائاته".



