الأربعاء 21 حزيران 2023
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تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة واستقبال 70 دراسة للخدمة نفسها في أيار

رعاية طفل - (تعبيرية)
رعاية طفل - (تعبيرية)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر أيار/ مايو الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية لمختلف مناطق المملكة.
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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أشرف خريس لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها ونوع الخدمة.

وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات عينية لـ1884 أسرة، ومساعدات نقدية لـ6908 أسر أخرى، وأجرت 7070 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و163 دراسة للإعفاء من نفقات العلاج، و39 دراسة لتسوية حقوق الورثة، و10 دراسات لأسر منتجة.

كما تم ترخيص 6 حضانات، وإنذار 5 حضانات، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 143 طلبا، وعدد طلبات صيانة منازل 89 طلبا.

كما تم تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبلت الوزارة 70 دراسة لرعاية أسر بديلة، وأجريت 40 داسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 38 طفلا، واستقبال 21 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.

وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن مسنا واحدا، وأجريت 5 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 768 زيارة تتبعية.

واستقبلت مديريات الوزارة 42 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 14جمعية خيرية، وإنهاء أعمال 9 هيئات إدارية مؤقتة، فيما تقدمت 83 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و21 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 8 جمعيات، و336 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37038 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.

من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 973 متسولا، ونفذت 474 حملة، كما أجرت الوزارة 745 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 244 حدثا خلال أيار الماضي، وأجرت 1947 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، أوضح خريس، أنه تم تسجيل 16 جمعية، وحل 14 أخرى، فيما انضمت 10 جمعيات لعضوية اتحاد الجمعيات، وجرت الموافقة على 55 نظاما أساسيا معدلا.

ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيار الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 604 أسر، واستفادت 886 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و57 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، واستفاد 54 شخصا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.
مستشار تطوير المحتوى لمدير قناة الجزيرة غسان أبو حسين

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