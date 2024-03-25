تمديد مهلة استقبال طلبات الاشتراك بـ"التوجيهي" ليومين

آلاء مظهر

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عمان – مددت وزارة التربية والتعليم، فترة استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2024 ليومين آخرين، يبدآن اعتبارا من غد، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.وقال المساعفة لـ"الغد" أمس، إن تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية مساء الخميس، يأتي حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التقدم للاشتراك في الامتحان خلال الفترة التي أعلنت الوزارة عنها سابقاً، وانتهت في 21 الشهر الحالي، مضيفا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لغير المستكملين ولمن يريدون رفع المعدل ممن سجلوا إلكترونيا الفترة الماضية، ولم يستكملوا عملية الدفع.وأضاف ان عدد من تقدموا بطلبات الاشتراك بالامتحان، سيعلن عنه بعد الانتهاء من المهلة الإضافية التي حددتها الوزارة لاستقبال طلبات الاشتراك، موضحا أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للنظاميين عبر مدارسهم، في حين ستستقبلها لغير المستكملين لمتطلبات النجاح، وللراغبين برفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo).وبين المساعفة أن التسجيل سيشمل من يتقدمون بطلب اشتراك لـ"التوجيهي"، بمن فيهم النظاميون، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح، أو من يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد.وأشار المساعفة، إلى أن الطلبة النظاميين، سيحصلون على اشتراكهم عن طريق مدارسهم خلال فترة التسجيل المحددة، وعليهم إحضار صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 و رسوم الاشتراك: 20 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و50 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.اما غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والراغبين برفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق (اي فواتيركم) عبر التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الاردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.وبشأن طلبة الدراسة الخاصة الجدد، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الموجودون خارج المملكة، فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر و صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 ورسوم الاشتراك.علمًا بأن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها بالمبحث المكون من ورقتين، بحسب المساعفة.