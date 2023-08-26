كتلة هوائية لطيفة الحرارة قادمة إلى الأردن

انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد وانخفاض آخر منتصف الأسبوع لتُصبح أدنى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتتراوح العظمى ما بين منتصف و نهاية العشرينيات مئوية في أغلب المُدن الأردنية وفقا لموقع طقس العرب .
وبناءً على ذلك، تتحول الأجواء لتُصبح معتدلة الحرارة نهاراً فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى حارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة
أما ليلاً، فتسود أجواء لطيفة و رطبة في أغلب المناطق و ظهور للسُحب المنخفضة، كما و تميل الأجواء إلى البرودة في الجبال و السهول الشرقية لاسيّما مع ساعات الليل المتأخرة
تظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مُختلفة، و يحتمل هطول أمطار خفيفة مع ساعات الصباح من يوم الثلاثاء خاصة في شمال المملكة