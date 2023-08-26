الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

كتلة هوائية لطيفة الحرارة قادمة إلى الأردن

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العاصمة عمان
تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية لحركة الكتل الهوائية إلى توقعات بتأثر بلاد الشام بما فيها الأردن بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تدريجياً خلال الأيام القادمة، و يرافقها تغيرات ملموسة على الطقس بالمُقارنة عما كان عليه الحال في المملكة خلال الأسبوعين الماضييناضافة اعلان

انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد وانخفاض آخر منتصف الأسبوع لتُصبح أدنى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتتراوح العظمى ما بين منتصف و نهاية العشرينيات مئوية في أغلب المُدن الأردنية وفقا لموقع طقس العرب . 

وبناءً على ذلك، تتحول الأجواء لتُصبح معتدلة الحرارة نهاراً فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى حارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة
أما ليلاً، فتسود أجواء لطيفة و رطبة في أغلب المناطق و ظهور للسُحب المنخفضة، كما و تميل الأجواء إلى البرودة في الجبال و السهول الشرقية لاسيّما مع ساعات الليل المتأخرة
تظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات مُختلفة، و يحتمل هطول أمطار خفيفة مع ساعات الصباح من يوم الثلاثاء خاصة في شمال المملكة
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