الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

منها الجرائم الإلكترونية والسير.. نشر 6 قوانين في الجريدة الرسمية

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رئاسة الوزراء
نشرت رئاسة الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر اليوم الأحد، ستة قوانين بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها.

والقوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية هي: قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون السير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.اضافة اعلان
كما نشر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرسمية نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023.

وفيما يلي رابط العدد الخاص من الجريدة الرسمية: انقر هنا
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