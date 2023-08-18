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9 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم رفضا للاعتقال الإداري

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العلم الفلسطيني مرفوع على سياج سجن الاحتلال الإسرائيلي
يواصل 9 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" الجمعة.اضافة اعلان

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان منذ 16 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 12 يوما، وانضم إليهم منذ 9 أيام في سجن ريمون، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما بأن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن ريمون إلى الزنازين، على ما ذكرت "وفا" الرسمية.
و4 معتقلين إداريين علقوا إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يوما، الاثنين الماضي، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
و5 أشقاء من عائلة الفسفوس تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم إداريا، وهم: حسن الفسفوس (37 عاما)، وخالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، إضافة إلى كايد.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في تصريح لهما، أن مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام، ردا على هجمة إدارة سجون الاحتلال، وآخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت سجون عدة، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن ريمون الإسرائيلي.
وعدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي "الأعلى" منذ أكثر من 20 عاما، وفق "وفا".
المملكة
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