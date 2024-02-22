الأردن وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية

بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الخميس، في مبنى وزارة الاستثمار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص العُمانيين، سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والسفير العُماني لدى الأردن فهد بن عبد الرحمن العجيلي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، اطلاع الوفد الضيف على آخر المستجدات والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومنافسة للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تأكيد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بإيلاء الاستثمارات العُمانية الأهمية القصوى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها.



يذكر أن الزيارة التي يقوم بها الوزير اليوسف، إلى المملكة ولمدة 3 أيام، جاءت بناءً على الدعوة التي وجهتها وزارة الاستثمار الأردنية وذلك في إطار المتابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لصاحب لجلالة الملك عبد الله الثاني، إلى سلطنة عُمان ولقائه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 5/10/2022، وما انبثق عنها من تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.



وسيتم على هامش الزيارة التي تنظمها وزارة الاستثمار عقد لقاء أردني عُماني موسع اليوم الخميس، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لكلا البلدين، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إضافة إلى تنظيم جولة ميدانية موسعة للوزير والوفد الضيف خلال فترة زيارتهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية في بعض القطاعات كقطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.-(يترا)