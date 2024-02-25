الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن وقطر توقعان البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية

الأردن وقطر توقعان البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية
الأردن وقطر توقعان البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بهيئة تنظيم الطيران المدني اليوم البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية مع دولة قطر، وجرت مراسم التوقيع في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان
 
ووقع البروتوكول عن الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو وعن الجانب القطري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السيد محمد فالح الهاجري، برعاية سعادة وزير المواصلات القطري السيد جاسم بن سيف السليطي. 

تتمثل أهمية توقيع هذا البروتوكول في اتاحته إمكانية التشغيل بين البلدين لمؤسسات نقل جوي جديدة دون فرض أي قيود على عدد ها من الطرفين لغاية الاستفادة من إزالة القيود على السعة التشغيلية من حيث عدد الرحلات ، والذي يتوافق مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي والتي تهدف الى تمكين وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية وزيادة فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من خدمات نقل جوي متحررة من اية القيود على عدد المؤسسات او الرحلات او أنواع الطائرات او نقاط التشغيل.

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدا على التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين، وسيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي وتطويره.
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