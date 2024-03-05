الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاقتصاد الرقمي: 87 مليون رسالة قصيرة عام 2023

هواتف ذكية - (تعبيرية)
هواتف ذكية - (تعبيرية)

استقبل المواطنون نحو 87 مليونا و125 ألفا و297 رسالة تم إرسالها عن طريق البوابة الخاصة بالرسائل القصيرة، العام الماضي.


وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، إن بوابة الرسائل القصيرة، هي قناة اتصال مجانية تعد الأكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، حيث لا تتطلب أية هواتف خاصة (ذكية) او الاتصال بشبكة الانترنت.

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وتقدم بوابة الرسائل القصيرة خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تصل الى 100مؤسسة ودائرة حكومية.


وأضافت ان الرسائل القصيرة تتنوع ما بين الرسائل الصادرة من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين (كالرسائل التوعوية، الترويجية، الإعلام عن حالة معاملة)، ورسائل الرد على المواطنين، التي يرسلها المواطن لطلب معلومة معينة من خلال الرقم 94444، ومن ثم يستقبل رسالة متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها.-(بترا)


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