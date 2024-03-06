الأربعاء 06 آذار 2024
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الجغبير: المنتج الأردني يصدر إلى 142 دولة في العالم

جانب من ورشة توعوية حول أنظمة سلامة الغذاء في المصانع عقدتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن استعدادات رمضان
جانب من ورشة توعوية حول أنظمة سلامة الغذاء في المصانع عقدتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضمن استعدادات رمضان
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ضرورة الاستمرار في برامج التثقيف والتوعية بتطبيق المعايير الدولية والممارسات الجيدة في التصنيع الغذائي لإعداد كوادر مؤهلة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها السيطرة المبكرة على أي خلل وتفاديه قبل وقوعه؛ لما لذلك من أهمية في الارتقاء بالصناعة الغذائية الوطنية وتعزيز اعتمادها في الأسواق الخارجية.اضافة اعلان

وثمن مهيدات خلال افتتاح ورشة توعوية حول أنظمة سلامة الغذاء في المصانع عقدتها المؤسسة ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك- بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان- الشراكة الحقيقة بين المؤسسة وغرفة الصناعة ودورها في تقديم الملاحظات البناءة المعززة للرقابة.

وأشار إلى أن الورشة تأتي تطبيقا لمقولة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأن "قوة الوطن بأبنائه" والتي تحمل الكثير من المعاني؛ منها تميز أبناء الوطن في المجالات كافة ومن ضمنها الصناعة، لافتا إلى "أننا نرفع رؤوسنا بما حققه الأردن بتوجيهات ملكية سامية وحكومية وبالشراكة مع مؤسسات أهلية على رأسها غرفة صناعة الأردن من إنجازات".

وأضاف مهيدات أن الصناعة الوطنية لم تكتف بتصنيع مواد مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، بل تعدت ذلك إلى نقل الخبرات الوطنية المتميزة إلى دول الجوار والعالم، مشيرا إلى أن الخبير والفني الأردني موجود في كافة القطاعات الصناعية في العالم.

من جانبه، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بـ"رقابة المؤسسة وأمانة ونزاهة كوادرها من أبناء الوطن الحقيقيين الذين نشد على أيديهم في الرقابة"، لافتا إلى أن المؤسسة من عوامل تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات الغذائية والدوائية والمواد ذات العلاقة على اعتبارها الضمان لمأمونية الغذاء، سواء المتداول في السوق المحلي أو المصدر.

وأضاف الجغبير أن المنتج الأردني اليوم يصدر إلى 142 دولة في مختلف أنحاء العالم ولم تسجل خلال الخمس سنوات الماضية أي حالات إرجاع لأي صادرات، حيث تحظى المنتجات الأردنية المختلفة والمنتجات الغذائية والدوائية بثقة عالية وسمعة متميزة لجودتها وأسعارها المناسبة، والأردن يحتل المرتبة الأولى في الإقليم في التعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساهم كثيرا في الوصول إلى هذه السمعة المتميزة.

وتضمنت الورشة التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء- قسم التوعية محاضرة حول مبررات تشكيل لجنة التوعية والتوجيه على القطاع الصناعي قدمها المهندس وائل قاروط ومحاضرة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش قدمها المهندس محمد الخالدي ومحاضرة حول إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش قدمتها المهندسة عبير رمضانة ومحاضرة حول التعبئة والتغليف قدمها المهندس لافي الحوراني.
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