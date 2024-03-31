الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة ترفع أسعار البنزين وتخفض الديزل

محطة محروقات
محطة محروقات
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.اضافة اعلان
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين  للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر.  
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر الديزل ليصبح (730) فلساً/لتر بدلاً من (740) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (940) فلساً/لتر بدلاً من (930) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1175) فلساً/لتر بدلاً من (1170) فلساً/لتر.
 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
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