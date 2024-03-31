الحكومة ترفع أسعار البنزين وتخفض الديزل

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر الديزل ليصبح (730) فلساً/لتر بدلاً من (740) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (940) فلساً/لتر بدلاً من (930) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1175) فلساً/لتر بدلاً من (1170) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.