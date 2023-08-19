الأحد 20 آب 2023
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المغتربون والسياحة والمناسبات ثلاثية ترفع الطلب على الدينار

المغتربون والسياحة والمناسبات ثلاثية ترفع الطلب على الدينار
المغتربون والسياحة والمناسبات ثلاثية ترفع الطلب على الدينار
 ما يزال الطلب على الدينار يشهد إقبالا متزايدا في السوق المحلية منذ نهاية شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يستمر على ذات الوتيرة للفترة المقبلة، وفق ما أكده عاملون في قطاع الصيرفة لـ"الغد".اضافة اعلان
وبحسب هؤلاء العاملين يعود ارتفاع الطلب على الدينار إلى كثافة الحركة السياحية من الخارج، وعودة المغتربين، تزامنا المناسبات والاعياد خلال فصل الصيف.
وأوضح هؤلاء أن ارتفاع الطلب على الدينار سيكون له انعكاس كبير على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على دوران عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن نمو الطلب على الدينار يعكس ثبات العملة الوطنية وحكمة السياسات النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي الأردني.
وقال فراس سلطان ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن أن السوق المحلي يشهد طلبا قويا على الدينار، حيث أن حالة الاقبال عليه مستمرة منذ عيد الفطر ومتواصلة حتى الآن. 
وعزا سلطان ارتفاع الطلب على الدينار إلى زيادة نشاط السياحة الوافدة، إضافة إلى قوة حركة السياحة الداخلية التي ينشطها المغتربون، إلى جانب زيادة تحويلات الأردنيين في الخارج.
وأكد أن الإقبال الجيد على الدينار، يؤكد ثبات الدينار وحصافة السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب من شأنه أن ينعكس على استقطاب الاستثمارات الخارجية ويلعب دورا في حسم القرار الاستثماري لدى المستثمرين الراغبين دخول السوق الأردنية، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على الدورة الاقتصادية بشكل عام.
وحول أسعار العملات الأكثر طلبا من الأردنيين مؤخرا، بين سلطان أن هناك توجها واضحا نحو الليرة التركية إذ تعد تركيا الوجهة السياحة المفضلة من قبل المواطنين حيث إن سعر الليرة التركية أمام الدينار الأردني يبلغ نحو 0.038 قرش، إضافة إلى الريال السعودي الذي كان عليه إقبال جيد خاصة في فترة الحج، حيث يبلغ سعر الريال السعودي قرابة 0.18 قرش.
واتفق المستثمر في القطاع ومالك أحد محال الصيرفة علاء ديرانية، مع سلطان حول أسباب ارتفاع الطلب على الدينار، متوقعا أن يستمر بهذه الوتيرة للفترة المقبلة.
وحول أسعار الدينار الأردني أمام العملات الرئيسية في الأسواق أوضح ديرانية أن سعر الدينار أمام الدولار الأميركي قد بلغ نحو 0.71 قرش، ويبلغ الجنيه الإسترليني حوالي 0.88 قرش، أما اليورو فيبلغ سعره 0.77 قرش.
إلى ذلك أكد مساعد المدير التنفيدي في أحد شركات الصيرافة الكبرى في المملكة عبداالله سويدان، على وجود طلب كثيف على الدينار الأردني مرجحا أن يستمر الطلب بهذه الصورة لفترة طويلة.
وأوضح سويدان أن بعض العملات الاجنبية تشهد إقبالا من قبل الأردنيين خاصة الدولار والذي يستخدم بشكل كبير من التجار والموردين، مشيرا إلى أن بعض العملات الاجنبية الاخرى تشهد ايضا اقبالا كاليورو والجنيه الإستراليني على الرغم من تراجعها في الأسواق العالمية.
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