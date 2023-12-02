السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

1701502877281
اجتماع الهيئة العامة لتجارة عمان
أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022.
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، مبينا أن المجلس يعتمد سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة أو مقترح يرد من أعضاء الهيئة العامة.اضافة اعلان
ولفت إلى أن المجلس يعي تماما حجم الهموم والضغوطات والمعيقات الناتجة عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا إلى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة التي ما زال بعضها قائما حتى اليوم.
ونوه بأن المجلس يركز على سياسة ترشيد الإنفاق وتجويد استخدام الموارد المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ولفت إلى أن الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والأجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية، وإعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل ضمن معايير ثابتة، مبينا أن تجارة عمان تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
وخلال الاجتماع أجاب الحاج توفيق، على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلا مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة، إضافة إلى أدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صادرات - (تعبيرية)

الصادرات الوطنية لـ"منطقة التجارة العربية" تصل إلى 2.3 مليار دينار في 9 أشهر

27 تشرين الثاني 2023
633e75dbd6406

إعادة طرح عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

26 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير: الصناعة أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات

منذ 11 دقيقة
صدور قرار البرنامج التنفيذي في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

صدور قرار البرنامج التنفيذي في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

منذ2 ساعة
غرفة تجارة الزرقاء

26 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الثاني

منذ2 ساعة
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

41.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ3 ساعة
onkVoPuQnfqz8EBd2tylo56R1m4lrXyKrvPuwUce (1)

​ تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني بقيمة صفر

30 تشرين الثاني 2023
بنزين - (تعبيرية)

تخفيض أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز للشهر المقبل

30 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 