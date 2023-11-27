الصادرات الوطنية لـ"منطقة التجارة العربية" تصل إلى 2.3 مليار دينار في 9 أشهر

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تواصل الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نموها لتصل إلى 2.307 مليار دينار، مقابل 1.974 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.9 بالمئة.وحسب أرقام مستندة على معطيات إحصائية رسمية، تراجعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وصولا إلى 3.565 مليار دينار، مقارنة مع 4.600 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 22.5 بالمئة.وانخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.258 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.626 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وفي المقابل، وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام الحالي نحو 5.872 مليار دينار، مقارنة مع 6.574 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.وفقا للمعطيات الإحصائية، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي لهذا العام، لتصل إلى نحو 766 مليون دينار مقابل 626 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 22.4 بالمئة، تلتها العراق بنحو 435 مليونا، والإمارات العربية بنحو 248 مليونا، ثم فلسطين بنحو 189 مليون دينار.كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية حوالي 1.948 مليار دينار، مقابل 2.322 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 14.6 بالمئة، تلتها الإمارات العربية بحوالي 733 مليون دينار.وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة. (بترا)