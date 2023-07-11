الثلاثاء 11 تموز 2023
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اورانج تعلن إطلاق المرحلة الأولى من شبكة الـ5G

اورانج تعلن إطلاق المرحلة الأولى من شبكة الـ5G
اورانج تعلن إطلاق المرحلة الأولى من شبكة الـ5G
أعلنت شركة أورانج الأردن اليوم إطلاق المرحلة الأولى من شبكتها للجيل الخامس في عدة مناطق في المملكة وهي الشبكة التي تتميز على الأجيال السابقة بسرعاتها العالية ومزاياها التقنية المتقدمة.اضافة اعلان

واعتمدت شركة أورانج على شركة نوكيا العالمية في بناء شبكتها الجديدة التي ستعزز ما تقدم وتمتلك الشركة من شبكات للاتصالات المتنقلة والإنترنت عريض النطاق السلكي واللاسلكي وشبكة للاتصالات الأرضية والفايبر.

ويرى خبراء أن الأردن يحتاج للجيل الخامس للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في الاتصالات والتواصل تتسم بالسرعة الفائقة، الأمر الذي سيعزز البنية التحتية للاتصالات والتي سينعكس أثرها الإيجابي في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن ما ستوفره التقنية بقدراتها الهائلة سيتجاوز بأضعاف ما تقدمه تقنيات الجيل الثالث والرابع. ويقول الخبراء "خدمات الجيل الخامس، التي أكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهميتها، ستحدث آثارًا إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة بتخفيض النفقات ورفع كفاءة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وتوفير منتجات جديدة، عدا عن رفع مستوى الوصول والنفاذ لجميع التطبيقات والحسابات الإلكترونية في أي وقت ومكان من خلال أي جهاز داعم لهذه التقنية.
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