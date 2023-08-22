كيف تبدو خريطة انتشار خدمات الاتصالات والتطبيقات في المملكة؟

إبراهيم المبيضين

في الوقت الذي تتحول فيه حياة الأردنيين بكل تفاصيلها يوما بعد يوم إلى "العالم الافتراضي" بكل خدماته وتطبيقاته، مستفيدين مما توفره هذه الخدمات والتطبيقات من مزايا التواصل والسرعة وتخفيف الكلف والجهد والوقت، يؤكد خبراء أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد نموا أكثر في الاستخدام وخصوصا لخدمات الإنترنت عريض النطاق والبيانات، ولا سيما مع تعزيز البنية التحتية للاتصالات بدخول خدمات الجيل الخامس تدريجيا إلى الأردن بدءا من العام الحالي.

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ويعتمد الأردنيون، وفقا للخبراء وبشكل مكثف على خدمات الاتصالات والإنترنت والتطبيقات المبنية عليها وخصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني وتطبيقات التعليم والاجتماعات المرئية والترفيه، ولا سيما جيل الشباب الذي يشكل الغالبية الكبرى من المجتمع الأردني.



بيد أن الخبراء أكدوا، أن علامة جديدة سجلت خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصا في أزمة "كورونا"، تمثلت باندماج وتقبل وزيادة تواجد شريحة كبار السن على الإنترنت واستخدامهم لمختلف التطبيقات ولا سيما، تطبيقات التواصل الاجتماعي التي أحدثت تغييرا كبيرا في المجتمع مع تواجد ملايين الأردنيين عليها.



الخبراء أكدوا، أن الانتشار الكبير لخدمات الاتصالات والإنترنت، كرس نمطا جديدا لحياة الأردنيين لم يكن موجودا بهذا الشكل قبل عقدين من الزمن، وخصوصا لدى الشباب الصغار مع التحول لـ"الرقمية" حتى أصبح هؤلاء الشباب يتواصلون ويتنقلون ويتسوقون بالأون لاين طيلة الوقت.



الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، أكد لـ"الغد" أن منحنى انتشار خدمات الاتصالات إجمالا ولا سيما، الاتصالات المتنقلة وخدمات الإنترنت هو في تزايد مستمر، متوقعا مزيدا من الانتشار مستقبلا وخصوصا مع توسع استخدام الهواتف الذكية ووجود شبكات الإنترنت الحديثة، ولا سيما الجيل الخامس والفايبر.



وأكد السرحان، أن هناك تحولا في الحياة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والتعليم والتسويق والتجارة والأعمال الى حالة من " الرقمية".



وبين، أن استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت لم يعد مقتصرا على الشباب الصغار ولكنه امتد من أزمة "كورونا"، إلى شريحة كبار السن التي وجدت فيها وسائل فعالة للاتصالات والتفاعل.



وأشار السرحان، إلى أن هذه الحالة وجدت مع توافر بنية تحتية متينة للاتصالات في المملكة تتنوع بين شبكات اتصالات متنقلة وشبكات للإنترنت المتنقل والإنترنت الثابت، لافتا إلى أن حركة الإنترنت هي في تزايد وبشكل ربعي في المملكة نتيجة توسع الاستخدام.



وأكد أن دخول الجيل الخامس سيسهم في زيادة الانتشار واستخدام الإنترنت لخدمة التحول الرقمي لكافة القطاعات وخصوصا مع ما توفره هذه التقنية من سرعات وسعات عالية.



وقال الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس: "إن الأردن يعد من أكثر الدول استخداما لخدمات الاتصالات وتطبيقات الهواتف الذكية وخصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي، مستفيدين من البنية التحتية المتينة للاتصالات التي كانت المملكة سباقة في إدخالها إلى السوق المحلية على مدار السنوات العشرين الماضية".



وأكد خريس، أن الشباب الأردني تميز في هذا القطاع ليس فقط على مستوى الاستهلاك والاستخدام، ولكنه تميز في مجال إنتاج المحتوى وإنتاج التطبيقات وصناعة الألعاب الإلكترونية خير دليل على ذلك.



وأشار إلى أن انتشار خدمات الإنترنت يعني زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما انه يعني بنية تحتيتة لإنشاء أعمال ريادية جديدة تبنى على الإنترنت وهو ما يتجه إليه الكثير من الشباب.



ولفت خريس النظر، إلى مظاهر سلبية في استخدام وسائل الاتصالات والتطبيقات وخصوصا في هدر الوقت والانشغال بالمحتوى غير المفيد ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء ثقافة وتوعية لدى الشباب والأهالي، بأهمية الاستفادة والإنتاج من هذه الخدمات أكثر من الاستهلاك.



ومن جانبه، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " مدفوعاتكم" المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني ناصر صالح: "إن استخدام خدمات الاتصالات المختلفة والإنترنت على وجه الخصوص بين الأردنيين هو في تزايد مستمر، مع تطور شبكات الاتصالات المتوافرة من جهة، وانتشار استخدام الهواتف المتنقلة الذكية من جهة أخرى، مع توافر تطبيقات يمكن الإفادة منها في تفاصيل حياتنا اليومية".



وقال صالح: "إن أزمة "كورونا"، أظهرت لنا أهمية خدمات الاتصالات لتسيير أمور حياتنا اليومية وأسهمت في نشر ثقافة الأون لاين بشكل كبير، ومنها استخدام التكنولوجيا لعمليات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أهمية الإسراع في مشاريع التحول الرقمي الحكومية حتى نستفيد أكثر من انتشار خدمات الاتصالات في تسهيل حياتنا اليومية".



وبين صالح، أن ثقافة الدفع الإلكتروني تحسنت بشكل كبير وانتشرت بين أوساط الأردنيين حتى أصبحنا نراها منتشرة بين أصحاب الحرف والمهنيين وعامة الناس، لما وفرته لهم من سهولة وسرعة في التحويلات المالية والدفع وتسديد الفواتير، لافتا إلى النمو الكبير يوما بعد يوم في أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافرة في السوق.



ويرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أن خدمات الاتصالات بشكل عام والإنترنت على وجه الخصوص أصبحت ضرورة وحاجة اساسية من اسياسبات حياة الأردنيين وهي تحتل اليوم أولوية في مصروف الأردنيين وفواتيرهم الشهرية مثل، إلغاء والتنقل ومصاريف الطاقة وغيرها.



وقال الخزاعي: "إن الإنترنت والاتصالات عززت التواصل الاجتماعي الإلكتروني بين الناس ووفرت لهم فرصا للحصول على الأخبار والأحداث الاجتماعية والعامة بسهولة وبكبسة زر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتا إلى السلبيات التي طبعت بها الحياة بمظاهر الانفصال الاجتماعي والبعد عن الاجتماعات والعادات الوجاهية الضرورية بين الناس، فضلا عن قضاء الكثير من الوقت عليها في الترفيه ومشاهدة المحتوى غير المفيد".



خريطة انتشار خدمات الاتصالات والتطبيقات



فيما يأتي، ترصد "الغد" ملامح خريطة انتشار خدمات الاتصالات والتطبيقات في المملكة خلال العام الحالي ومن مصادر متنوعة:



7.7 مليون إشتراك خلوي: ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الاتصالات، توسعت قاعدة اشتراكات "الخلوي" في المملكة لتضم في سجلاتها قرابة 7.7 مليون اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة انتشار للخدمة قياسا بعدد السكان بلغت 67.7 %.



8 مليارات دقيقة اتصال خلوية: وأظهرت الأرقام الرسمية، أن الأردنيين أجروا خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 8 مليارات دقيقة اتصال عبر شبكات الخلوي.



الهاتف الثابت: بالنسبة للهاتف الثابت، فقد سجلت قاعدة اشتراكاته مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، قرابة 225 ألف اشتراك فقط.



16 مليون دقيقة إتصال عبر "الثابت": وجاء في البيانات الرسمية، أن الحركة الهاتفية عبر خدمة الهاتف الثابت "الأرضي" سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 16 مليون دقيقة.



الإنترنت الثابت: وبلغت أعداد اشتراكات خدمات الإنترنت عريضة النطاق السلكية بمختلف تقنياتها، مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، قرابة الـ810 آلاف اشتراك منها خدمات "الفايبر" و"الاييه دي اس ال".



الفايبر: وسجلت قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت السلكية "الفايبر"، قرابة 472 ألف اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. ومع تسجيلها هذا المستوى تكون زادت بنسبة بلغت 33 بالمائة، قياسا بقاعدة اشتراكاتها المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الماضي، والتي تجاوز عددها وقتها 355 ألف اشتراك.



"فيسبوك": وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن موقع " داتا ريبورتال" العالمي، أن قاعدة مستخدمي شبكة فيسبوك الاجتماعية في الأردن، بلغت مع بداية العام الحالي حوالي 4.9 مليون مستخدم، كان منهم نسبة 42.9 % إناثا، بينما كان 57.1 % من الذكور.



"يوتيوب": وأظهرت بيانات التقرير العالمي، أن عدد مستخدمي منصة " اليوتيوب" في الأردن بلغ مع بداية العام الحالي 6.61 مليون مستخدم.



"إنستغرام": وتشير الأرقام العالمية، إلى أن تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "ميتا" العالمية كان لديه 2.85 مليون مستخدم.



"مسنجر": وبالنسبة لتطبيق "المسنجر" المملوك لشبكة "الفيسبوك"، فقد بلغ عدد مستخدميه في الأردن بداية العام الحالي حوالي 3.35 مليون مستخدم.



"لينكد إن": وتشير الأرقام العالمية، إلى أن عدد مستخدمي شبكة "اللينكد ان" الاجتماعية المهنية، قد سجل بداية العام 1.4 مليون مستخدم.



"سنابشات": وتظهر الأرقام العالمية، أن عدد مستخدمي "سنابشات" في الأردن بلغ بداية العام الحالي 3.25 مليون مستخدم في الأردن، منهم 57.1 % إناثا، بينما شكل الذكور نسبة 42.2 %.



"إكس": وتشير الأرقام العالمية، إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "إكس" او "تويتر" سابقا حوالي 921.9 ألف مستخدم في الأردن في مطلع العام 2023.



8.9 مليار دينار مدفوعات الأردنيين الرقمية: ووفقا للأرقام الرسمية المحلية، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية 8.9 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 6 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.



"اي فواتيركم": وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد مستخدمي نظام "اي فواتيركم"، مع نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 3.81 مليون مستخدم.



"جوموبي": وبينت الأرقام، أن عدد مستخدمي نظام الدفع عبر الهاتف النقال "جوموبي" بلغ مع نهاية النصف الأول قرابة 1.96 مليون مستخدم.



" كليك": وبالنسبة لعدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك"، فقد بلغ مع نهاية النصف الأول قرابة 810 آلاف مستخدم.



"سند": ووفقا لأرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بلغ عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي منذ انطلاقته وحتى اليوم، أكثر من ثلاثة ملايين وربع المليون تحميل، فيما بلغ عدد الحركات عليه قرابة الخمسة ملايين حركة، كما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة في الأردن قرابة النصف مليون هوية رقمية.

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