صادرات تجارة عمان ترتفع 15.7 % بالربع الأول

ارتفعت قيمة صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 329 مليون دينار مقابل 284 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



بالمقابل، انخفض عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.1 بالمئة، متراجعة إلى 5725 شهادة، مقابل 6164 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 901 شهادة، تلتها الأمارات 636، فالعراق 523، ومصر 253 ، وسويسرا بعدد 10 شهادات.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 161 مليون دينار، ثم سويسرا 32 مليون دينار، ومصر 25 مليون دينار ، والأمارات 24.7 مليون دينار، فالسعودية بقيمة 14 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 171 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 53 مليون دينار، والمنتجات العربية 30 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة نحو 25 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.



يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.-(بترا)

