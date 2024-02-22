الخميس 22 شباط 2024
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مليونا مواطن وقطاعات اقتصادية يستفيدون من مشاريع وبرامج صندوق الطاقة

أحد مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية - (أرشيفية)
أحد مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية - (أرشيفية)

استفاد أكثر من مليوني مواطن وقطاعات اقتصادية متنوعة من مشاريع وبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ عام 2015.اضافة اعلان

ووفقا لبيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، ساهمت تلك المشاريع والبرامج في توفير طاقة تزيد على 75.3 جيجا واط/ساعة، ووفرا في التكاليف اكثر من 16.8 مليون دينار وخفضت انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 97 كيلو.طن/السنة.

ويستند الصندوق في أعماله على خطة استراتيجية تنبثق من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2015، وعلى الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31 بالمئة في توليد الكهرباء في المملكة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.

وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، استهدفت خطة الصندوق تقديم الدعم للقطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء من خلال برامج ومشاريع يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع والمؤسسات والبرامج الدولية المانحة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص الأردني.

وقدم صندوق الطاقة المتجددة دعما للقطاع المنزلي من خلال تركيب 33 ألف نظام سخان شمسي، وتركيب 8.440 نظام خلايا شمسية بالتعاون مع 200 مؤسسة من المجتمع المحلي، واستبدال 206 ألف وحدة انارة موفرة للطاقة في المنازل بتنفيذ مباشر من شركات توزيع الكهرباء الثلاث في الأردن.

وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 100 اتفاقية تعاونية ثلاثية مشتركة بين الصندوق وغرفة صناعة عمان والمصنع الراغب بالاستفادة من البرنامج، حيث تم اجراء 46 دراسة تدقيق طاقي لـ 46 مصنعا و30 دراسة مثلها للفنادق، حيث انتهى الصندوق من تنفيذ مشروع تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة لـ 12 فندقا في مدينة العقبة خلال العام2023 ، فضلا عن الانتهاء من إجراء دراسات تدقيق طاقي لـ18 فندقا في البتراء ومادبا خلال المراحل السابقة من تنفيذ البرنامج.

وامتدت برامج دعم الصندوق لتقديم الخدمة للمؤسسات الحكومية والعامة من خلال إجراء 24 دراسة تدقيق طاقي في المباني الحكومية، وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 602 دارا للعبادة "مسجد وكنيسة" بنسبة تمويل بلغت 25 بالمئة من كلفة تركيب الأنظمة.

ونفذ الصندوق تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لتدفئة وتبريد المدارس، مشروع تدفئة وتبريد المدارس الحكومية، ليقدم خدماته لما مجموعه 136مدرسة قامت بتركيب أنظمة خلايا شمسية، واستبدال 45097 وحدة انارة موفرة للطاقة وتركيب أنظمة السخانات الشمسية في المدارس لتأمين احتياجاتها من المياه الساخنة.

كما نفذ عمليات الصيانة العامة للغرف الصفية وتبديل النوافذ والابواب ونفذ حملات التوعية الشاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.

وقامت 15 مؤسسة ذات نفع عام متمثلة بدور الايتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها بالاستفادة من برامج الصندوق من خلال تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، ما مكن هذه المؤسسات من أداء مهامها وتحقيق اهدافها التي أنشئت لأجلها.

وتنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي صمم الصندوق برنامجا لدعم تركيب الخلايا الشمسية للبلديات في المملكة والبالغ عددها 100 بلدية، بتمويل مشترك بين الصندوق والحكومة الايطالية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الادارة المحلية، حيث أتم الصندوق تركيب انظمة خلايا شمسية لـ 29 بلدية خلال عام 2023 ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، بينما يستمر عمل الصندوق بتقديم الخدمة لباقي البلديات والبالغ عددها 70 بلدية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج خلال فترة الاعوام 2024-2025.

كما وفر الصندوق الدعم والتمويل اللازم للمراكز الصحية الشاملة في الاردن بتركيب الخلايا الشمسية لغايات توفير التدفئة والتبريد مستهدفا 14 مركزا صحيا موزعة على الأقاليم الثلاثة في المملكة خلال العام 2023.

ومن خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الصندوق مع مؤسسة الاقراض الزراعي، استهدفت الإتفاقية دعم تمويل تركيب وربط وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية الريادية لصغار المزارعين بحيث يتحمل بموجبها الصندوق الفوائد المترتبة على تمويل القرض الزراعي البالغ قيمته 15 ألف دينار كسقف أعلى لكل مشروع، وقد استفادت 9 مزارع في العام 2023 من مجموع 183 مزرعة ضمن المرحلة الاولى من المشروع.

ولم تتوقف خدمات الصندوق عند اعتاب تقديم الدعم المالي، بل شملت تقديم البرامج التدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لـ 2044 متدربا ومتدربة من المهندسين وموظفي القطاع العام والخاص وشركات توزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية والبلديات والمراكز الصحية وموظفي الصندوق، بالتعاون مع جهات المانحين الدوليين مثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي و مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن الممول من الحكومة الكندية، ما مكن الصندوق من تحقيق التوعية لما يقارب الـ 165 مليون مواطن بنسبة تعرض بلغت 77 بالمئة لبرامج وحملات التوعية المنفذة.-(بترا)
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