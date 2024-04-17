ناجي يباشر عمله مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

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وتولى ناجي مهام منصبه الجديد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 نيسان 2024 ليكمل مسيرة الإنجاز وليقود مسيرة الشركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.ويمتلك عدنان ناجي خبرات مصرفية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من عقدين في العمل المصرفي في البنك المركزي الأردني والتي ستمكنه من استكمال تنفيذ خطط الشركة الإستراتيجية وتحقيق أهدافها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بها لمستويات أفضل.يُذكر بأن ناجي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من الجامعة الأردنية وتخرج من كلية الاقتصاد وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية.