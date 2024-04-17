الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ناجي يباشر عمله مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

WhatsApp Image 2024-04-17 at 11.01.06 AM
مدير الشركة الاردنية لضمان القروض عدنان ناجي
أعلنت الشركة الاردنية لضمان القروض تعيين عدنان ناجي مديراً عاماً للشركة خلفاً للدكتور محمد الجعفري والذي اختتم مهمته التي استمرت لقرابة 13 عاماً في الشركة.اضافة اعلان

وتولى ناجي مهام منصبه الجديد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 نيسان 2024  ليكمل مسيرة الإنجاز وليقود مسيرة الشركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.
ويمتلك عدنان ناجي خبرات مصرفية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من عقدين في العمل المصرفي في البنك المركزي الأردني والتي ستمكنه من استكمال تنفيذ خطط الشركة الإستراتيجية وتحقيق أهدافها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بها لمستويات أفضل.

يُذكر بأن ناجي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من الجامعة الأردنية وتخرج من كلية الاقتصاد وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مطار الملكة علياء الدولي

19.2 % انخفاض حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال آذار

منذ 13 دقيقة
عمّان

الإحصاءات: انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 19.7%

منذ1 ساعة
الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل

الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس

منذ1 ساعة
تكريم هيئة تنشيط السياحة

تنشيط السياحة تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية في اليونان لعام 2024

منذ2 ساعة
مصاغات ذهبية

الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ الأردن (صورة)

منذ3 ساعة
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 