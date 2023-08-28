الثلاثاء 29 آب 2023
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22 فريقا أردنيا ينافس في نهائيات "مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين"

مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين-(من المصدر)
مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين-(من المصدر)
 أعلنت مؤسسة "Entro Gate" المتخصصة  في نشر ثقافة ريادة الأعمال للصغار واليافعين وطلاب المدارس أن 22 فريقا من طلاب مدارس أردنية، حكومية وخاصة، بلغت المرحلة النهائية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين بنسختها الرابعة.اضافة اعلان
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "Entro Gate" سمر عبيدات أمس "التحضيرات تجري على قدم وساق لانجاز المرحلة النهائية من المسابقة العربية والتي وصل الى النهائيات فيها 33 فريقا عربيا ( من الأردن والسعودية وفلسطين ومصر)، ستتنافس جميعها على المراكز الاولى من خلال مشاريع ريادية مبتكرة في ستة قطاعات اقتصادية. 
وبينت عبيدات أن المسابقة التي تنعقد العام الحالي بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق ستنظم في عمان من تاريخ 2 الى 4 من شهر ايلول (سبتمبر) المقبل، وستشهد سباقا كبيرا بين المشاريع الريادية للطلاب والشباب الذين تتراوح اعمارهم من 12 سنة الى 17 سنة والذين قاموا خلال الشهور الماضية بابتكار حلول في ستة قطاعات رئيسية: قطاع التعليم، قطاع الثقافة والفنون، قطاع الترفيه، قطاع الصحة، قطاع النقل، وقطاع السياحة.
وأكدت عبيدات أن المرحلة النهائية ستتمخض عن اختيار افضل 10 مشاريع ريادية طلابية ناجحة، لتستفيد من حاضنة "جيل"، والتي أطلقتها شركة انتروجيت قبل ثلاثة سنوات، لتطوير الأفكار الريادية الفائزة في المسابقة السنوية، إذ تستقبل الحاضنة كل عام عشرة مشاريع، ويتم تقديم التدريب والتوجيه والدعم المالي والتقني للفرق في الحاضنة، ليتم تطوير هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وأشارت الى ان المسابقة العام الحالي شهدت معدلات مشاركة مرتفعة إذ دخل المراحل الاولية فيها قرابة 260 فريقا ومشروعا رياديا طلابيا، جرت فلترتها عبر مراحل حتى وصلت الفرق الـ33 الى النهائيات المرتقبة. 
وبينت عبيدات أن المسابقة تعقد العام الحالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة الثقافة، مؤسسة ولي العهد، جامعة الحسين التقنية، مصنع الافكار، هيئة تنشيط السياحة، شركة سما تيليكوم، وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية.  
وقالت " فعاليات الحفل الختامي، ستنعقد يوم السبت الموافق الثاني من أيلول(سبتمبر)، وسيشهد تخريج عشرة مشاريع ريادية (الفوج الثالث) ، كما سيجري عقد فعاليات تعليمية، ترفيهية، تكنولوجية ضمن "فعاليات قرى الريادة"، وبوجود لجان الحكم الدولية التي ستقوم بتقييم ثلاثة وثلاثين فريقا دوليا متأهلا للنهائيات".
وأكدت عبيدات اهمية مثل هذه الفعالية والمسابقة لتحفيز الصغار واليافعين على ريادة الاعمال وابتكار حلول ومشاريع تعالج مشكلات في المجتمع والاقتصاد، وتوجيههم إلى مسار ريادة الأعمال بدلاً من المسار الوظيفي لبناء جيل يخلق فرص العمل بدلاً من البحث عنها في المستقبل. 
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