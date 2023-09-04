الثلاثاء 05 أيلول 2023
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850 ألف سائح يزورون البترا منذ بداية العام

سياح يسيرون في السيق المؤدي إلى البترا - (أرشيفية)
سياح يسيرون في السيق المؤدي إلى البترا - (أرشيفية)

قال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.سليمان الفرجات إن "عدد سياح البترا تجاوز 850 ألف سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي".

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وقال الفرجات لـ"الغد" "عدد الزوار سيتجاوز المليون زائر خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بحسب التوقعات والمؤشرات".


وأضاف "اعداد زوار البترا في أول 8 أشهر من العام الحالي سجل ارتفاعا نسبته 
76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدراها 368 ألف زائر".


وأشار الفرجات إلى أن نسبة زيادة اعداد السياح خلال الاشهر الثمانية الاولى وصلت الى 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 (العام الذهبي) وبزيادة مقدارها اكثر من 186 ألف زائر.


وأشار الفرجات إلى أن عدد زوار البترا سجل أكثر من 80 ألف زائر بزيادة تصل الى 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.


وبحسب الفرجات، فإن شهر نيسان (أبريل) الماضي سجل أعلى عدد زوار إذ بلغوا أكثر من 146 ألف زائر.


ورجح الفرجات أن يسجل شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أكثر من 150 ألف زائر.
وأكد أن الحركة السياحية التي تشهدها المدينة الوردية منذ بداية العام نشطة ومبشرة وسنتجاوز أرقام العام 2019 وهو العام الذهبي للقطاع السياحي والذي يقاس عليه مؤشرات التعافي بعد الجائحة.


وعن زيادة أعداد الغرف الفندقية في البترا لمواجهة نقصها في المواسم السياحية أكد الفرجات أن العمل جار على تزويد القطاع الفندقي بغرف وأسره جديدة تعزز حاجة السائح.


واضاف "هنالك فنادق تحت الانشاء وستقدم خدماتها الى زوارها مطلع العام المقبل".


ويشار الى ان اعداد زوار البترا خلال العام الماضي بلغ اكثر من 905 آلاف زائر.
وكان الرقم التاريخي التي سجلته المدينة الوردية هو 1.1 مليون زائر خلال العام الذهبي 2019.


ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت اكثر من 3.7 مليون زائرا، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % عن الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع بعد جائحة كورونا.


وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي أخيرا فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 32 % خلال الفترة نفسها من العام 2019.

 

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