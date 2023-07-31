بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا

اضافة اعلان

Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9 — Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.أظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.