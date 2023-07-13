راكب يجبر رحلة طيران على تغيير مسارها لسبب غريب

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قالت شركة الطيران "تم تحويل رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام إلى مطار أوهير الدولي وهبطت بسلام بعد إزعاج راكب. واستقبلته سلطات إنفاذ القانون عند البوابة ورافقت الراكب. أقلعت الطائرة وواصلت رحلتها إلى أمستردام".هبطت الرحلة في أمستردام متأخرة أكثر من ثلاث ساعات. لا يزال من غير الواضح بالضبط ما هي الوجبة التي أثار الراكب المشاغب بسببها المشاكل. وذلك وفقًا لـ Flightradar24.عند الحديث عن الركاب المزعجين، أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق من هذا العام أن حوادث الركاب زادت بنسبة 47٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مع وقوع حادث مرة واحدة كل 568 رحلة.في الشهر الماضي، ألقي القبض على راكبة مشاكسة في الولايات المتحدة وسحبها من طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز من نيو أورليانز. يُزعم أن امرأة كانساس البالغة من العمر 25 عامًا والتي تم تحديدها باسم كامارين جيبسون، كانت في حالة سكر وظلت ترفع قدميها أثناء جلوسها في الطائرة وركل راكب المقعد أمامها.وبعد أن تسببت في اضطراب، طُلب منها النزول بسلام من الطائرة، لكنها "رفضت الخروج من الطائرة عدة مرات"، على حد قول الكابتن في مكتب جيفرسون باريش، جيسون ريفاردي. ونتيجة لذلك، أُجبر الطيارون على إعادة الطائرة إلى البوابة لإنزالها من الطائرة.