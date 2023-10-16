الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مخالفة مرورية بقيمة 1.4 مليون دولار

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سرعة زائدة
لا بد أنه أصيب بالدوار بعد أن تلقى مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا وأربعمائة ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأمريكية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.اضافة اعلان

قال كونور كاتو لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.

اتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.

يقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد على ستة وخمسين كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

أوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي آلي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.

غرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة، نقلا عن "أ ب".

قال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل آليا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.
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