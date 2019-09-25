“JIoD” يوقع اتفاقية تعاون مع “EconoWin”



عمان – وقع بيت الحوكمة الأردني للتدريب (JIoD) اتفاقية تعاون مع برنامح EconoWin المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019 لإطلاق البرنامج التدريبي لإدارة التنوع ما بين الجنسين داخل الشركات.

ويهدف البرنامج التدريبي لرفد شركات القطاع الخاص في الأردن بالمهارات القادرة على تنفيذ برامج إدارة التنوع بين الجنسين في الشركات، لتتمكن من استقطاب الكوادر النسائية والحفاظ عليها ومساعدتها على التطور في السلم الوظيفي. وتعتمد إدارة التنوع بين الجنسين بشكل رئيس على ايجاد بيئة عمل دامجة للنوع الاجتماعي، واستحداث سياسات وإجراءات كفيلة بتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفقا للمعايير الدولية وأفضل المنهجيات والممارسات الفضلى لإدارة التنوع بين الجنسين. ومن الجدير بالذكر أن التدريب الذي تم تنفيذه في كل من تونس والمغرب سيعقد لأول مرة في الأردن وبدعم جزئي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وأكدت هيلدغارد فوغلمان مديرة برنامج EconoWin في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الشركات تعد المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد والتوظيف والابتكار. وتعتبر بذلك نقطة التماس الاولى لاظهار إمكانات نصف المجتمع – الكوادر النسائية! لذلك نعمل في EconoWin مع شركات القطاع الخاص لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة، لنحقق بذلك إدارة أفضل للتنوع بين الجنسين وزيادة الابتكار في بيئة الأعمال.

ويستهدف البرنامج الخبراء والمهنيين والمدراء المتخصصين بمجال الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي والتواصل للشركات، والمسؤولين عن سياسات التنوع والدمج داخل الشركات. ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر مدة 6 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية تفاعلية العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمفاهيم الاساسية واهم العمليات والاجراءات المتبعة داخل الشركات اضافة ل تحليل وتصميم وتنفيذ مشاريع ادارة التنوع ما بين الجنسين داخل الشركة.