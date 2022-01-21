إصابة لاعب منتخب النشامى الدميري بـ”كورونا”

عمان- الغد- اظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها المنتخب الوطني لكرة القدم، لحظة وصوله إلى دبي ، إصابة اللاعب محمد الدميري بفيروس كورونا المستجد، ليدخل بالتالي الحجر الصحي.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم الذي وصل إلى الامارات مساء أمس، قد بدأ اليوم تدريباته البدنية والفنية في إمارة دبي، بقيادة المدرب عدنان حمد، استعداداً للقاء نظيره النيوزيلندي 28 الجاري، في مباراة ودية تقام بأبو ظبي، ضمن تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس آسيا 2023.

وأجرى المنتخب أولى تدريباته ضمن معسكر دبي، مساء اليوم الجمعة بمشاركة اللاعبين المحليين، بانتظار بدء التحاق المحترفين بالخارج خلال الأيام القليلة القادمة، لتكتمل الصفوف 24 الجاري مع انطلاق أيام فيفا المعتمدة.

وتضم القائمة الحالية للنشامى (25) لاعباً: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مهند خيرالله، محمد أبو حشيش، محمد الدميري، يزن العرب، عبدالله نصيب، براء مرعي، هادي الحوراني، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، عمر هاني، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات.

وكان المنتخب الوطني وصل إلى دبي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد أن اختتم معسكره التدريبي في العاصمة عمان مساء الأربعاء، حيث خضع خلال الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة صباحية ومسائية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية قبيل لقاء نيوزيلندا.

إلى ذلك، التحق ظهر اليوم بمعسكر النشامى في دبي، مدرب حراس المنتخب الوطني عامر شفيع، بعد انتهاء فترة الحجر الذي أعقبت إصابته بفيروس كرورنا المستجد، ليقود تدريبات حراس المرمى.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية تسحب في العاصمة الماليزية كولالمبور 24 شباط القادم، فيما تقام المباريات أيام 8 و11 و14 حزيران المقبل، على أن تحدد أماكن استضافة المجموعات لاحقاً