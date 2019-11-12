التونسي العياري مدربا في الفيصلي.. حفل شواء للاعبي الوحدات

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يبعد المدرب السوري ويستعين بالعياري

قرر النادي الفيصلي، التعاقد مع المدرب التونسي صابر العياري، ليتولى مهمة مدرب اللياقة البدنية في النادي.

وجاء الاتفاق مع العياري، بعد قرار الفيصلي باستبعاد المدرب السوري خالد عيسى، الذي تم التعاقد معه قبل عدة اسابيع، للاشراف على الجانب البدني في الفريق.

وسبق للعياري وأن عمل مدربا ضمن الجهاز الفني الذي قاده التونسي شهاب الليلي، اثناء الاشراف على تدريب أحد الفرق التونسية، في مؤشر على العلاقة الطيبة التي تربط العياري بشهاب الليلي.

الجهاز الفني للوحدات يدعو اللاعبين لحفلة شواء

دعا الجهاز الفني لفريق الوحدات لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، لاعبي الفريق لحفل شواء في منطقة غمدان التابعة للنادي.

وأجرى الفريق يوم أمس تدريبا صباحيا على ملعبه في غمدان، قبل أن يوجه الجهاز الفني بقيادة عبدالله ابو زمع، الدعوة للاعبين لحفل شواء، وسط اجواء من التفاؤل والحماس.

ولاقت هذه المبادرة، إشادة اللاعبين الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعزيز الأجواء الأسرية داخل الفريق.

الفيصلي يخاطب محترفا نيجيريا

خاطب النادي الفيصلي مهاجما نيجيريا، للحضور إلى عمان، والخضوع لفترة اختبار في فريق كرة القدم.

ويأتي استدعاء المهاجم النيجيري، لتوسيع قاعدة خيارات الجهاز الفني، لضمان اختيار محترفين قادرين على إثراء الفريق في المشاركات المحلية والآسيوية.

نجوم يسعون لرفع قيمتهم التسويقية

أبدى أحد أندية المحترفين، إنزعاجه من ظاهره لمسها في الأيام الماضية، تمثلت في “متاجرة” عدد من نجوم الكرة المحلية، باسم وشعبية الفيصلي والوحدات، لرفع قيمتهم التسويقية، وبالتالي الحصول على مبلغ مالي جيد عند توقيع عقد جديد.

وكشف مسؤول في النادي في تصريح لـ”الغد”، أنه التقى في الأيام الماضية، عددا من نجوم الكرة، لمفاوضتهم بشأن الانضمام للفريق في الموسم المقبل، ليأتي رد أغلبهم، بأنهم تلقوا عروضا من الفيصلي والوحدات، وبأنهم يدرسون تلك العروض، لافتين إلى أنهم وفي حال قرروا اللاعب لناد آخر غير “القطبين”، فإنهم سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة.

المسؤول الكبير في النادي المحترف، كشف ايضا أنه يتوجه بعد اجتماعه مع اللاعبين إلى الفيصلي والوحدات، لسؤالهما فيما اذا كانا قد فاوضا ذلك اللاعب ليأتي الجواب بالنفي.

وأكد المسؤول ضرورة أن يحترم اللاعب مفاوضاته مع النادي الذي يجلس معه، وليس بالضرورة الموافقة على العرض، ولكن الأهم أن يكون صادقا ولا يغالي في طلباته بحجة أن الفيصلي والوحدات ينتظرانه، وهو ما لا يحصل فعلا.

الحسنات يقود “الأردنية” للقب بطولة الجامعات

قاد المدير الفني عثمان الحسنات، فريق الجامعة الأردنية، لاحراز لقب بطولة الجامعة لكرة القدم للسيدات التي اقيمت منافساتها في صالة الجامعة الأردنية.

ونجح الحسنات الذي يعمل أيضا مديرا فنيا لفريق الحسين إربد، في قيادة فريق الجامعة الأردنية للمباراة النهائية، أمام فريق جامعة البلقاء التطبيقية، قبل أن ينجح في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في النهائية بنتيجة 5-4.

وشهدت المباراة النهائية حضورا جماهيريا كبيرا، إلى جانب الحضور الرسمي الذي تابع المباراة النهائية للبطولة التي شاركت فيها 7 فرق، كما حظيت البطولة بمتابعة المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم الجزائري عز الدين شيح.

يشار إلى أن الحسنات نجح في مقارعة فرق الجامعات التي يضم بعضها في صفوفه، عددا كبيرا من نجوم منتخب السيدات.

“غرب آسيا” يثمن استضافة” الناشئات”

ثمن أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، جهود اتحاد كرة القدم، وسرعة استجابته لاستضافة عمان بطولة غرب آسيا للناشئات تحت سن 15، المقررة خلال الفترة من 12 إلى 17 الشهر المقبل.

وكان لبنان أعلن اعتذاره عن عدم قدرته على استضافة البطولة، بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، ليتصدى اتحاد الكرة لاستضافة البطولة.

وفي تصريح لـ”الغد”، وجه السالم الشكر والتقدير لاتحاد الكرة على سرعة استجابته وتعاونه الدائم، ما يساعد في تطوير كرة القدم بمختلف الفئات في منطقة غرب آسيا.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، أن الاتحاد ماض في تنظيم بطولاته وفق الاجندة الموضوعه، في إطار البحث عن مزيد من التطور في المنتخبات بجميع فئاتها.

تفاصيل نقل اللحام إلى المستشفى بالبحرين

نقل المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم بلال اللحام إلى المستشفى، بعد انتهاء مباراة المنتخب أمام نظيره البنغالي التي جرت في المنامة، وانتهت بالتعادل 1-1، ما تسبب في ضياع حلم التأهل للنهائيات.

اللحام وخلال المباراة، بدأ يشعر بضيق في التنفس، وبالرغم من ذلك أصر على اكمال المباراة، بعد أن حصل على “اسبرين” من طبيب المنتخب، قبل أن يتعرض للاغماء فور انتهاء المباراة، ويتم نقله للمستشفى.

وبعد اجراء الفحوصات الطبية، فضّل الأطباء الابقاء على اللحام في المستشفى لمزيد من الإجراءات، إلا أن المدرب رفض، واصر على الخروج استعدادا لمباراة البحرين، ما دفع الأطباء لطلب توقيعه على معاملة مغادرة المستشفى.

وينتظر أن يستكمل اللحام اليوم في عمان، اجراء الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته. وكان يفترض أن يغادر بلال البحرين مباشرة إلى ماليزيا، للمشاركة في ورشة عمل لمدربي منتخبات الشباب، إلا أنه اعتذر عن عدم المشاركة بناء على نصيحة الأطباء، وبالتالي الاتصال مع الاتحاد الآسيوي لتقديم مبررات الاعتذار.

يشار إلى أن منتخب الشباب، اخفق في التأهل للنهائيات الآسيوية، بعد أن حل ثانيا في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف منتخب البحرين المتصدر برصيد 7 نقاط.

الأمانة تفرغ إداري ولاعبي المنتخب

وافقت أمانة عمان الكبرى، على تفريغ المدير الإداري للمنتخب الوطني اسامة طلال، إلى جانب تفريغ لاعبي المنتخب معتز ياسين وفراس شلباية وأحمد عبدالستار لمدة 3 أشهر. وقررت الأمانة تفريغ الإداري واللاعبين حتى يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وجاءت هذه الموافقة بعد تقدم المنتخب بطلب للامانة بتفريغ لاعبيه، لاتاحة المجال أمامهم للانتظام بالتدريبات والمعسكرات والمباريات، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعتبر أمانة عمان الكبرى، من المؤسسات الأكثر تعاونا مع المنتخبات الوطنية والرياضيين، ما يساهم في دعم الرياضة الأردنية.

عقل يقترب من الحسين إربد

اقترب اللاعب محمود عقل، من اللعب في فريق الحسين إربد خلال الموسم المقبل.

عقل الذي لعب مع فريق الصريح، فضل الانتقال إلى الحسين إربد، رغبة منه باللعب والظهور في تشكيلة الأصفر في الموسم المقبل.

الصريح يوجه الدعوة لايمانويل واوليفيرا للتدريب

وجه نادي الصريح، الدعوة للمحترفين ايمانويل واوليفيرا، للالتحاق بتدريبات الفريق التي انطلقت منذ عدة اسابيع.

وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة اتصلت بالمحترفين وطلبت منهما سرعة الالتحاق بالتدريبات، استعدادا لمشاركة الفريق في المنافسات المقبلة، بانتظار وصولهما قريبا.

استفادة مادية ببطولة الفيصلي

تستعد الأندية المشاركة في بطولة النادي الفيصلي، للحصول على مردود مادي، تساعدها في الايفاء بجزء من التزاماتها، قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتستفيد الأندية المشاركة من المبلغ الذي سيدفعه التلفزيون الأردني لاتحاد الكرة، مقابل بثه لمباريات البطولة، كما تستفيد الأندية من ريع مباريات بطولة الفيصلي التي تقام تخليدا للراحل الشيخ سلطان العدوان. ويحصل الفريقان المتباريان مناصفة على ريع المباراة، إلى جانب الحصول على 20 % من مجموع ريع جميع المباريات، في خطوة تهدف إلى تعميم الفائدة على الجميع.

كواليس النجوم

• عدد من موظفي وزارة الشباب، وخلال أحاديث جانبية، أشادوا كثيرا بوزير الشباب السابق الدكتور محمد أبو رمان، لتواضعه ودماثة خلقه، وحسن تعامله، وامكانية الوصول إليه في أي وقت، معتبرين أن أبو رمان يعتبر مثالا للوزير العملي المثابر الباحث عن الإنجاز.

• رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، وجه الدعوة لجماهير النادي لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات في مباراته المقبلة أمام استراليا يوم الخميس، لافتا إلى أن النادي على استعداد لتأمين وسائل النقل للجمهور الراغب بالتوجه إلى ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لمتابعة المباراة المهمة.

• فريق الحسين إربد لكرة القدم، في طريقه لضم لاعب شاب يدعى صهيب الزعبي (20 عاما)، يتوقع أن يكون له شأن كبير في سماء الكرة الأردنية في السنوات المقبلة، في حال تم صقل موهبته.

• معالج في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، هدد النادي برفع قضية بسبب عدم حصوله على المستحقات منذ فترة طويلة، إلى جانب توجه النادي لابعاده.. المعالج توجه إلى أحد المحامين الذي أبلغه أنه بامكانه الحصول على المستحقات عن طريق الشكوى، كما يستحق ايضا مبلغا ماليا آخر كونه يعمل مع النادي منذ أكثر من عشرين عاما.

• جماهير نادي الحسين إربد، نعت يوم أمس وفاة أحد ابرز محبي ومشجعي النادي أحمد السيوف الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. رابطة مشجعي الحسين إربد قدمت تعازيها الحارة لأسرة السيوف الذي كان مثالا للمشجع المنتمي المحب والعاشق لفريقه.

• بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بتغيير حكام مباراة العراق وإيران التي تقام في عمان يوم غد الخميس، عاد الفيفا واجرى تغييرا لطاقم حكام العراق والبحرين التي تقام في عمان ايضا يوم الثلاثاء المقبل.

• المنتخب الإيراني لكرة القدم، وصل إلى عمان يوم أمس بطائرة خاصة، استعدادا للقاء منتخب العراق يوم غد الخميس بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022.

• المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم عثمان الحسنات، منع جمهور النادي من التواجد في تدريبات الفريق التي انطلقت السبت الماضي، كما منعهم من توزيع الحلوى والتقاط الصور في التدريب.. خطوة الحسنات لم تأت بسبب عدم رغبته بحضور الجمهور، بل رغبة منه في عدم ظهور الفريق أمام جمهوره بشكل فوضوي، في ظل عدم احضار الإدارة حتى الآن للباس موحد للتدريب.. لاعبو الحسين يتدربون حاليا بقمصان مختلفة، ما يعطي انطباعا غير محبب عن أوضاع الفريق، وهو ما منع الحسنات لمنع حضور الجماهير والتقاط الصور، لحين اتمام تأمين ملابس موحدة للفريق، حتى يظهر بشكل متميز كفريق محترف.

• نادي الصريح أعلن اتفاقه مع اللاعب سليمان الخطيب، للعب في الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

• نادي الوحدات يستعد قريبا لإعلان اتفاقه مع اللاعبين يزن عرب وفراس شلباية، في ظل الاتصالات الإيجابية بين الطرفين في الفترة الماضية.. الوحدات يواصل حاليا البحث عن محترفين أجنبيين في مركزي الدفاع والهجوم.