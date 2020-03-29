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“الدفاع المدني” يتعامل مع 6964 حالة مرضية خلال 24 ساعة

منذ 37 دقيقة

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عمان – الغد– قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 6964 حالة مرضية مختلفة و412 حالة لمرضى غسيل الكلى حيث تم إجراء الازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما عمل فريق المواد الخطرة على تطهير وتعقيم 4 مواقع مختلفة .

مضيفا انه قد تم تشكيل عيادات متنقلة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للإسعاف ونقابة الأطباء من خلال رفد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني بأطباء ليصار إلى تقديم الإجراء الطبي المناسب وصرف بعض الأدوية البسيطة كالمسكنات وكتابة الوصفات الطبية المناسبة دون الحاجة لنقل المرضى إلى المستشفيات.

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