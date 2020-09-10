الرمثا يوقف انتصارات الوحدات ويتقدم خطوة مهمة في دوري المحترفين

مصطفى بالو

عمان- أوقف فريق الرمثا انتصارات فريق الوحدات في دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك عند الحق به أول خسارة بنتيجة 0-1، في المباراة التي جرت على استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، والمؤجلة لحساب الجولة الخامسة من الدوري، حيث توقف رصيد الوحدات عند 12 نقطة، متصدرا بفارق الأهداف عن الصريح الذي يحمل ذات الرصيد، فيما تقدم فريق الرمثا خطوة على سلم الترتيب مشاركا الفيصلي ومعان بالمركز السادس برصيد 8، خلف الفيصلي ومتقدما بفارق الأهداف عن معان الذي يحمل ذات الرصيد.

الوحدات 0 الرمثا 1

أوراق مكشوفة الى حد كبير بين فريقي الوحدات والرمثا، لكنها مغلفة بتدابير تكتيكية دقيقة خاصة في غرفة العمليات، والتي عمد الفريقان الى فرض الكثافة العددية، فالوحدات الذي تنقل بين 4-1-3-2، الى 3-5-2، مؤكدا مديره الفني على تكاتف الخطوط، بدء من خط الدفاع الذي تواجد فيه كالعادة، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، ومحمد الدميري، لحماية مرمى أحمد عبدالستار، كان يتحرك الدميري وشلباية بشكل متوازن، لتقديم الدعم لاحمد ثائر في الإرتكاز الدفاعي، ليتقابل مع تحركات إلياس واحمد سمير وفهد يوسف، لتقديم الدعم اللوجستي بالكرات الى ثنائي المقدمة هشام صيفي، وعبد العزيز انداي.

جمال محمود تنقل بذات السيناريو تقريبيا، معولا على قدرات خيرالله في دعم رباعي الدفاع كوليبالي، هادي الحوراني، فادي الناطور، عمر مناصرة، والإقتراب الى جانب عامر ابوهضيب، لضبط محور ارتكاز العمليات، والانطلاق بالمناورة الهجومية واستثمار انطلاقات مصعب اللحام، حسان زحراوي وماجد عثمان خلف المخاجم الأرجنتيني كونتي، فدارت الكرة تارة وفق تحضيرات الرمثا ، والذي قابله الوحدات بتدوير الكرة بحثا عن الثغرات.

وارتفع مؤشر الاثارة، وفق معالم الخطورة والتي بدأت رمثاوية بتسديدة مصعب اللحام التي تحولت من قدم العرب الى ركنية، ورد الوحدات بتسلل هادئ الى ملعب الرمثا، ليستلم انداي كرة داخل الصندوق الرمثاوي، ووضع الكرة بجوار المرمى، وعاد الرمثا بمشاكساته عبر تسديدة ماجد عثمان بأحضان عبدالستار، ورد الوحدات بهجمة منظمة وصلت الكرة من السيفي الى انداي، والاخير اطلق تسديدة قوية حادت عن مرمى الزعبي، وفي غمرة المناورة بين الفريقين، كان الرمثا يعود بملة فنية عبر عدة نقلات سلسلة للكرة، وضعها اللحام الى ماجد عثمان، الذي حضر الكرة واستدار واطلقها صاروخية في سقف مرمى عبدالستار، واضعا الرمثا بالمقدمة د.42، مما صدم فريق الوحدات الذي عاد للهجوم، الا ان الوقت باغته بنهاية الشوط الأول بتقدم الرمثا بنتيجة 1-0.

“محاولات وحداتية وطرد”

اشرعة هجومية امتدت من “مركب” الوحدات الفني مطلع الشوط الثاني، لاسيما حينما اشرك أبوزمع صالح راتب بدلا من أحمد ثائر، وعاد الياس للارتكاز الدفاعي، فيما تقدم راتب لبتحرك بحرية، ويميل سمير للميمنة ويقابله فهد بالميسرة، بغية تكثيف الكرات صوب صيفي وانداي، فيما قابله محمود بهدوء وتوازن في منطقة العمليات،بإشراك مجد الزعبي بدلا من حسان زحراوي، واللعب بطريقة الدفاع المتكاتف والاعتماد على اختزال العمليات وانطلاقات اللحام وماجد عثمان حلف كونتي.

الرمثا عمد الى إغلاق ملعبه بتقارب خطوطه، واللعب رجل الى رجل والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، مما اجبر الوحدات على التحضير المطول لايجاد الثغرات المؤدية الى مرماه، وكان الزعبي يتأخر بالاحتفاظ بالكرة ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة، حركها الياس لاحمد سمير الذي سدد ردها الزعبي، ومع صعوبة الاختراق الى ملعب الرمثا، استنجد ابوزمع بورقتي رجائي عايد ويزن ثلجي بدلا من احمد الياس وهشام صيفي، ليرمي الوحدات بثقله نحو مرمى الرمثا، وينوع من حلول اختراقه وكراته التي كانت تنتهي عند دفاعاته وايادي الزعبي لسوء تركيز لاعبي الوحدات.

وتبعا لاستثمار المساحات التي يتركها لاعبو الوحدات، وتجديد الدماء في خطوط الرمثا، دفع محمود بورقتي سائد خزاعلة ويوسف ابوجزر بدلا من مصعب اللحام وماجد عثمان، فيما الوحدات يتمر في بحثه التعديل، وسط حصار وحداتي لملعب الرمثا الذي قابله لاعبو “الغزلان” بإنضباط تكتيكي عال، وطرح من جديد أبوزمع ورقه هجومية، بإشراك مهند سمرين بدلا من فهد يوسف، ثم ابراهيم جوابرة بدلا من فراس شلباية، راميا بكل اوراقه الهجومية، رد محمود بورقة عبدالرحمن ابوالكاس بدلا من كونتي، وأزعجت مرتدات الرمثا فريق الوحدات، التي حاول ايقاف مصعب اللحام فيها العرب، لينال البطاقة الثانية ونيله البطاقة الحمراء، فيما كانت اخطر كرات الوحدات في الكرة التي وصلت يزن ثلجي في المنطقة المحرمة، والتي ابعدها المدافع الحوراني عن خط المرمى، واجرى محمود تبديلا تكتيكيا بالوقت بدل المبدد، بإشراك بشار ذايابات بدلا من مجد الزعبي المصاب، ومضت المباراة نحو المهاية بفوز مهم للرمثا بنتيجة 1-0.

المباراة في سطور:

النتيجة: الوحدات 0 الرمثا 1

الأهداف: سسجل للرمثا اللبناني ماجد عثمان د.42.

الحكام: محمد عرفة، احمد مؤقنس، محمد ظاهر، وعمرو عجاج رابعا.

العقوبات: طردالحكم يزن العرب لنيله بطاقتين صفراوتين(الوحدات)، وهادي الحوراني ويوسف أبوجزر (الرمثا).

الملعب: ستاد عمان الدولي.

مثل الفريقين:

-الوحدات: احمد عبدالستار، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، أحمد ثائر(صالح راتب)، أحمد الياس(رجائي عايد)، أحمد سمير، فهد يوسف(مهند سمرين)، هشام صيفي(يزن ثلجي) وعبدالعزيز انداي.

-الرمثا: أحمد عبدالستار، كوليبالي، هادي الحوراني، عمر مناصرة، فادي الناطور، عامر ابوهضيب، مهند خيرالله، مصعب اللحام(سائد خزاعلة)، حسان زحراوي(مجد الزعبي)(بشار ذيابات)، ماجد عثمان(يوسف أبوجزر) وكونتي(عبدالرحمن ابو الكاس).