الزرقاء: القبض على موظف في “البلدية” بشبهتي الرشوة والتزوير

احسان التميمي

الزرقاء- قال الناطق الاعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني انه تم تسليم موظف في البلدية صباح اليوم الثلاثاء إلى قسم أمن وقائي الزرقاء بشبهة تقاضيه مبلغا ماليا من مواطن، بالإضافة شبهة تزوير أوراق في معاملة رخصة انشاءات.

واضاف المعاني أن احد المواطنين راجع رئيس البلدية المهندس عماد المومني بخصوص الاستفسار عن معاملة رخصة انشاءات لبنايته في منطقة الزرقاء الجديدة.

وبين أنه لدى تدقيق المعاملة من قبل رئيس البلدية تبين وجود وصل مالي مزوّر مرفق بالمعاملة وتزوير توقيع مدير المناطق على تعهد عدلي ايضا.

ولفت أن المومني قام على الفور بالتنسيق مع قسم أمن وقائي الزرقاء وتم القبض على الموظف بعد كمين محكم.

وأوضح المعاني أن الموظف أوهم المواطن بأنه سيقوم بدفع مبالغ مالية لكبار الموظفين في البلدية؛ حيث تبين أنه تقاضى منه ما يقارب مبلغ 8000 دينار، مشيرا إلى أن التحقيق مع الموظف سيكشف عن شبكة كاملة في تزوير المعاملات.