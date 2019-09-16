العقبة: انطلاق الدورة 13 من مهرجان القراءة للجميع

أحمد الرواشدة

العقبة- انطلقت في العقبة اليوم الاثنين فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دورته الثالثة عشرة والذي تنظمه وزارة الثقافة تحت عنوان “مكتبة الاسرة الاردنية مكتبة لكل بيت” على مدار اربعة ايام.

وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايده خلال رعايته افتتاح المهرجان في مركز مصادر التعلم بالعقبة اهمية الكتاب ودوره في نشر الثقافة العامة بين افراد المجتمع المحلي مشيدا بجهود وزارة الثقافة الرامية الى ايجاد مكتبة في كل بيت اردني لينهل جميع افراد الاسرة بالعلوم والمعارف المختلفة والاطلاع على ثقافات الشعوب الاخرى، داعيا الجميع الى زيارة المعرض والتزود منه بشتى انواع المعرفة التي تعتبر غذاء الروح والفكر السليم.

بدوره، أشار مدير ثقافة العقبة طارق البدور الى حرص الوزارة على تعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثقافي وتنمية الفكر الناقد لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل مع الاخرين مشيرا الى ان المهرجان حظي برعاية ملكية سامية بوصفه مشروعا ثقافيا وطنيا يستهدف كافة فئات المجتمع ويكرس مفهوم القراءة للجميع.

وبين البدور ان المهرجان يتضمن حوالي 52 عنوانا من الكتب والقصص المنوعة في موضوعات التراث والدراسات الاردنية والتراث العربي الاسلامي والادب الاردني والعربي والعالمي وادب الاطفال والعلوم والثقافة العامة والفنون لافتا الى ان اسعار هذه الكتب رمزية تتراوح ما بين 25 الى 35 قرشا في حين تتحمل الوزارة تكلفة طباعة الكتاب وتوزيعه.