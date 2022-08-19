الوحدة.. وأهميتها للصحة العقلية

ترجمة: حلا محمود مصطفى



عمان- الروابط الاجتماعية ضرورية لكل من الصحة العاطفية والجسدية. ومع ذلك، تلعب الوحدة أيضًا دورًا محوريًا في الصحة العقلية، حيث يمنحك قضاء الوقت مع نفسك فرصة للتحرر من الضغوط الاجتماعية والاستفادة من أفكارك ومشاعرك وتجاربك، وفق ما نشر على موقع verywellmind.

الفوائد الرئيسية للوحدة

على الصحة العقلية

الاستكشاف الشخصي: يمكن أن تمنحك الوحدة الشعور بالراحة والحرية لاستكشاف شغفك وتجربة أشياء جديدة، والبحث في المواضيع التي تثير إعجابك، واكتساب المعرفة، وحتى ممارسة أساليب جديدة للتعبير عن الذات. إن منح نفسك الوقت يعني أنه يمكنك استكشاف هذه الأشياء دون الضغوط والأحكام التي قد يفرضها الآخرون.

الإِبداع: الوحدة هي فرصة لعقلك لأن يفكر بطريقة أفضل وتقوية إبداعك والتركيز على الداخل. تشير الأبحاث في الواقع الى أن الوحدة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الدماغ تساعد على تغذية العملية الإبداعية. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يميلون إلى الانسحاب عمدًا من أجل قضاء الوقت بمفردهم يميلون أيضًا إلى أن يكونوا مبدعين أكثر. إضافة الى زيادة النشاط في الدوائر العصبية المتعلقة بالخيال.

الطاقة الاجتماعية: يرى البعض أن الوحدة بالمنظور العام أمر سلبي. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يكون لديهم في الواقع حياة اجتماعية غنية أكثر وطاقة أكبر.

كيف تقضي الوقت بمفردك؟: إذا كنت تفكر في قضاء بعض الوقت بمفردك، فمن المهم أن تفعل ذلك بطرق مفيدة لصحتك العقلية. أن تكون وحيدًا يكون مفيدًا للغاية عندما يكون بإرادتك. من المهم أيضًا أن تشعر أنه يمكن العودة إلى عالمك الاجتماعي وقت ما تشاء.

اختر وقتًا: اكتشف متى ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك. خطط لذلك الوقت في جدولك وتأكد من أن الآخرين يعرفون أنه لا ينبغي لهم مقاطعتك خلال تلك الفترة.

قم بإيقاف تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي:

تجاهل عوامل التشتيت، لا سيما تلك التي تدعو إلى إجراء مقارنات اجتماعية. يجب أن يكون تركيزك على أفكارك واهتماماتك وليس على ما يفعله الآخرون.

تجاهل عوامل التشتيت، لا سيما تلك التي تدعو إلى إجراء مقارنات اجتماعية. يجب أن يكون تركيزك على أفكارك واهتماماتك وليس على ما يفعله الآخرون. خطط لشيء ما: لا يشعر الجميع بالراحة في قضاء الوقت بمفردهم، لذلك قد تجد أنه من المفيد التخطيط لما تريد القيام به. قد يتضمن ذلك بعض الوقت للاسترخاء أو استكشاف هواية مفضلة أو قراءة كتاب.

قم بنزهة: وجدت الأبحاث أن التواجد في الخارج يمكن أن يكون له تأثير مفيد على الرفاهية. إذا كنت تشعر بأنك محاصر وتشعر بالضغط بسبب الكثير من التفاعل الاجتماعي، فإن قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق بمفردك للاستمتاع بتغيير ما حولك يمكن أن يكون له تأثير منعش.