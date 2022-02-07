تعرف على جدول مباريات الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم

سحبت مساء اليوم الاثنين 7 شباط، قرعة بطولات المحترفين لموسم 2022، (درع الاتحاد – برعاية مدارس التربية الريادية-، والدوري الأردني للمحترفين).

وجرى حفل سحب القرعة على مسرح مدارس التربية الريادية في خلدا، بحضور نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والأمين العام سمر نصار ومدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داوود، إلى جانب رؤساء وممثلي أندية المحترفين، وحشد من وسائل الإعلام.

وأوقعت قرعة درع الاتحاد – برعاية مدارس التربية الريادية-، أندية السلط، الحسين، شباب العقبة، والصريح في المجموعة الأولى، فيما ضمت “الثانية” الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، ومعان، وحل الرمثا، شباب الأردن، سحاب، ومغير السرحان، في المجموعة الثالثة.

وحسب نظام البطولة، التي تنطلق 24 شباط الجاري، تم تقسيم أندية المحترفين الـ 12 إلى ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ليتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني، إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقام منافسات البطولة على ستاد الأمير محمد، لإتاحة الفرصة لاستكمال صيانة وتأهيل باقي الملاعب التي تستضيف مباريات دوري المحترفين، مع المراعاة في الوقت ذاته، إقامة المباريات عقب نهاية الدوام الرسمي للموظفين والطلبة، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.

في المقابل، شهدت بطولة الدوري الأردني للمحترفين 2022 للمرة الأولى، إقامة قرعة لمباريات الذهاب وأخرى للإياب، لتوفير أكبر قدر من العدالة في ترتيب المباريات لكل فريق، في إطار مساعي الاتحاد لتطوير بطولاته، ولتعزيز معاييره الرئيسية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة منذ انطلاق الأسبوع الأول من البطولة 8 نيسان المقبل، حيث يواجه الرمثا -حامل اللقب- نظيره الفيصلي، ويلتقي السلط مع الوحدات، والحسين مع شباب الأردن، والجزيرة مع شباب العقبة، والصريح ومعان، وسحاب مع مغير السرحان.

فيما تشهد مواجهات الأسبوع الـ 11 والأخير من مرحلة الذهاب، لقاء الوحدات مع الجزيرة، سحاب مع الرمثا، شباب الأردن مع الصريح، شباب العقبة مع الحسين، السلط مع مغير السرحان، ومعان مع الفيصلي.

ومع انطلاق مرحلة الإياب في الأسبوع الـ 12 يلتقي الصريح مع السلط، الوحدات مع الجزيرة، الرمثا مع سحاب، الفيصلي مع شباب العقبة، الحسين مع شباب الأردن، ومعان مع مغير السرحان.

وتختتم منافسات البطولة في الأسبوع الـ 22 بمواجهة الجزيرة والفيصلي، معان مع الصريح، سحاب مع الحسين، شباب العقبة مع الرمثا، الوحدات مع مغير السرحان، وشباب الأردن مع السلط.

ويهدف النظام الجديد، إلى منح كل فريق فرصتين لترتيب جدول مبارياته خلال بطولة الدوري، بحيث لن يتم تكرار جدول مباريات الذهاب خلال مرحلة الإياب، بل سينال كل نادي فرصة ترتيب جديد في المرحلة الثانية من البطولة، سعياً لتحقيق العدالة في تسلسل المباريات.

وراعى الاتحاد الأردني، خلال سحب قرعة البطولتين، وإصدار جدول المباريات، تحقيق عدة معايير رئيسية، في مقدمتها توفير مبدأ العدالة، في ترتيب جدول المباريات، ومواعيد وأماكن إقامتها، إلى جانب التعامل مع محدودية الملاعب المعتمدة لاستضافة مسابقات المحترفين.

وتصدر لجنة المسابقات خلال الفترة القادمة، جدول مباريات البطولة، مراعية في مواعيده وأيامه، ضمان حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، من خلال إقامة اللقاءات في نهاية الأسبوع، وبساعات متأخرة تعقب نهاية الدوام الرسمي للموظفين والطلبة، وإقامة مباراة واحدة فقط يومياً، خلال شهر رمضان المبارك، مع الأخذ بعين الاعتبار ايضاً، جدولة المباريات المؤجلة للوحدات بشكل عادل، بعد الانتهاء من مشاركته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

وعلى مستوى الملاعب، يأخذ القائمون على تصميم جدول المباريات بعين الاعتبار، العدالة ايضاً في تحديد أماكن إقامة اللقاءات لكل فريق، بحسب ما تم اختياره من ملاعب رسمية له قبل انطلاق الموسم، خاصة وأن عدد من الفرق اختارت الملعب ذاته لاستضافة المباريات البيتية.

يذكر أن فريق الجليل هو حامل لقب درع الاتحاد بعد فوزه على الوحدات في المباراة النهائية للموسم الماضي بالركلات الترجيحية 6-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، فيما يعد الرمثا حاملا للقب الدوري الأردني للمحترفين بعد تصدره ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، وبفارق المواجهات عن الوحدات بذات الرصيد.