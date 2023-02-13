توابع سياسية وانتخابية لزلزال تركيا

تقرير خاص – (أحوال تركية) 9/2/2023

في الساعات الثماني والأربعين الأولى، ترددت الحكومة في نشر الجيش التركي الذي يمتلك موارد كبيرة من الأفراد ومعدات الرفع الثقيلة. وربما يكون هذا التردد قد أدى إلى فقدان الآلاف من الأرواح. وعلاوة على ذلك، فإن وكالة الاستجابة للطوارئ الأولى في البلاد تخضع لمزيد من التدقيق العام. والمنظمة متهمة ببطء غير مقبول في الاستجابة لكارثة وطنية كبرى.