جمهور الأنصار يتغنى بأبو زمع

خالد خطاطبة- تغنى جمهور نادي الأنصار اللبناني بمدربه الأردني عبدالله أبو زمع، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على نادي البرج برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري اللبناني.

وما إن انتهت المباراة، حتى حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الإطراء والإشادة بالفريق بقيادة أبو زمع، معتبرين أن الأداء اختلف بشكل لافت نحو الأفضل فنيا وبدنيا.

وقالت الجماهير إن أبو زمع (المدرب القديم الجديد للأنصار)، نجح في تحويل الفريق للاعتماد على اللعب الجماعي واللياقة البدنية وترابط الخطوط، وهو أمر افتقده الأنصار في عهد المدير الفني الألماني السابق.