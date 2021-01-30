عائلات رياضية تبدع في ملاعب كرة السلة الأردنية

خالد العميري

عمان – عائلات رياضية، جمعها شغف كرة السلة، وتميزت بالنجومية والإصرار، ولا تعد كرة السلة استثناء، لأنها كغيرها من المجالات الرياضية تضم أحيانا من الأشقاء من يتشاركون نفس الهواية، وربما تصادف وجود شقيقين أو أكثر يلعبون لنفس الفريق، او في فرق متنافسة.

وتعد “عائلة بركات” الأبرز على الساحة السلوية، بعدما شكل مراد بركات الى جانب شقيقه هلال ثنائيا مرعبا، سواء في صفوف النادي الأرثوذكسي أو المنتخب الوطني وسجلا إنجازات خالدة في تاريخ السلة الأردنية، كما عاش بركات ضمن عائلة رياضية في مقدمتها خاله محمد جميل أبو الطيب، الذي كان من أبرز اللاعبين والإداريين بتاريخ الرياضة الأردنية، إضافة إلى أشقائه الراحل جمال، وحسام، وهلال، ومضر، ونزار، وجميعهم لعبوا ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، فضلاً عن عمه محمد سميح بركات، وابن خاله الدكتور منتصر أبو الطيب.

كما تعتبر عائلة دعيس من العائلات المعروفة على مستوى كرة السلة، حيث كان “العملاق” أيمن دعيس واحدا من نجوم المنتخب الوطني كما تدرج باللعب مع الرياضي أرامكس وفاست لينك “زين” والعلوم التطبيقية، ليسير على خطاه ابن شقيقه منير ادعيس، الذي لعب بالموسم المنقضي مع نادي الجليل. كما برز نجلا شقيقته مالك وعلي كنعان.

عائلة “عباس”.. قوة ضاربة

يعتبر اللاعب إسلام عباس وشقيقه زيد عباس من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم على الملاعب الأردنية وكانا من الأعمدة الرئيسة في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، كما حققا العديد من الإنجازات محليا ودوليا وساهما في إسعاد الجماهير.

ويسير شقيقهما الأصغر هاشم عباس على دربهما نحو العالمية والنجاح، رغم أنه يلعب في مركز “السمول فوروورد” بعيدا عن مركزي “الباور فوروورد” و “السنتر”، اللذين شغلهما شقيقاه على مدار أكثر من 15 عاما، لكن “عباس الصغير” بات يمثل مستقبلا مشرقا لكرة السلة الأردنية، في ظل التطور الكبير على مستواه البدني والفني.

ولعب هاشم إلى جانب شقيقه الأكبر زيد عباس في الموسم الماضي مع فريق النادي الأهلي، وساهما في تتويج “الليث الأبيض” بلقب كأس الأردن للمرة الثالثة ولقب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، وكان تأثيرهما الإيجابي كبيرا في البطولتين وشكلا إزعاجا شديدا للمنافسين بمرونتهما اللافتة تحت السلتين.

وخاض زيد عباس 15 مباراة مع فريقه النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 196 نقطة بمعدل 13.07، وقام بـ 143 متابعة بمعدل 9.53، وقام بـ 61 تمريرة بمعدل 4.07 وقام بـ 23 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.53، وارتكب 38 تيرن أوفر بمعدل 2.53، وبلغ مجموع فاعليته 284 بمعدل 18.93، بينما خاض شقيقه هاشم عباس 13 مباراة، وسجل خلالها 238 نقطة بمعدل 18.30 وقام بـ 90 متابعة بمعدل 6.92، وقام بـ 26 تمريرة بمعدل تمريرتين، وقام بـ 19 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.46، وارتكب 16 تيرن أوفر بمعدل 1.23، وبلغ مجموع فاعليته 252 بمعدل 19.38.

عائلة “زغب” .. بصمات واضحة

بعد إعلان إعتزاله كرة السلة على نحو مفاجئ في العام 2017 والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عاد لاعب الارتكاز علي جمال زغب (33 عاما) لخوض الموسم السلوي 2020 من بوابة فريق نادي الجبيهة، فيما كان “شقيقه الأصغر” محمد يوقع على كشوفات نادي كفريوبا لخوض الموسم بعد عودته من نيجيريا.

وتميز اللاعبان بقوتهما البدنية العالية لكونهما يلعبان في منطقة العمق، وساهم محمد جمال في قيادة فريقه كفريوبا إلى حصد المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والظفر بالميدالية البرونزية، بعد نجاح فريقه بحسم سلسلة تحديد المراكز أمام فريق الجبيهة (2-1)، والذي لعب له شقيقه الأكبر علي جمال، حيث يعتبر الأخير واحدا من أبرز لاعبي الارتكاز الذين تدرجوا في تمثيل منتخبات الفئات العمرية ومنتخب الرجال، إلى جانب تمثيله لفريق جامعة العلوم التطبيقية والرياضي أرامكس، الذي مثله شقيقه الأصغر محمد جمال.

وخاض علي جمال 11 مباراة مع فريقه نادي الجبيهة ببطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 82 نقطة بمعدل 7.45، وقام بـ 86 متابعة بمعدل 7.81، وقام بـ 12 تمريرة بمعدل 1.09، وقام بـ 5 سرقات ناجحة للكرة بمعدل 1.45، وارتكب 13 تيرن أوفر بمعدل 1.18، وبلغ مجموع فاعليته 141 بمعدل 12.81، بينما خاض شقيقه محمد جمال 16 مباراة مع نادي كفريوبا سجل خلالها 125 نقطة بمعدل 7.81، وقام بـ 97 متابعة بمعدل 6.06، وقام بـ 15 تمريرة بمعدل 0.95، وقام بـ 19 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 1.18، وارتكب 21 تيرن أوفر بمعدل 1.35، وبلغ مجموع فاعليته 139 بمعدل 8.68.

عائلة “الفرج” .. مستقبل واعد

شهدت بطولة الدوري الممتاز هذا العام، تواجد 3 لاعبين من عائلة “الفرج” وهم جميعا أبناء عمومة، حيث لعب محمد وغيث الفرج مع فريق نادي كفريوبا وساهما في حصوله على المركز الثالث والظفر بالميدالية البرونزية، بينما لعب هاني الفرج مع النادي الأهلي وساهم بحصوله على لقبي الكأس والدوري الممتاز، فيما غادر ابن عمومتهم أسامة الفرج للدراسة والعمل في هنغاريا بعد تمثيله للرياضي والتطبيقية في المواسم الماضية.

ويتميز اللاعبون الثلاثة بقدرتهم في اللعب على الأطراف وتقديم الواجبات الدفاعية، إلى جانب امتلاكهم السرعة لاختراق سلة المنافسين وقدرتهم على التصويب الثلاثي، حيث خاض هاني الفرج 17 مباراة بقيص النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 68 نقطة بمعدل 4، وقام بـ 67 تمريرة بمعدل 3.94، وقام بـ 35 تمريرة بمعدل 2.05 وقام بـ 24 تمريرة حاسمة بمعدل 1.41، وارتكب 16 تيرن أوفر بمعدل 0.94، وبلغ مجموع فاعليته 131 بمعدل 7.76.

في المقابل، خاض غيث الفرج 17 مباراة مع نادي كفريوبا ببطولة الدوري، سجل خلالها 123 نقطة بمعدل 7.29، وقام بـ 70 متابعة بمعدل 4.19، وقام بـ 24 تمريرة بمعدل 1.41 وقام بـ 13 سرقة ناجحة للكرة بمعدل 0.76، وارتكب 28 تيرن أوفر بمعدل 1.64، وبلغ مجموع فاعليته 124 بمعدل 7.29، بينما شارك محمد الفرج في 9 مباريات ببطولة الدوري مع كفريوبا سجل خلالها 13 نقطة بمعدل 1.44، وقام بـ 11 متابعة بمعدل 1.22، وقام بـ 7 تمريرات بمعدل 0.78، وقام بسرقتين للكرة بمعدل 0.22، وارتكب 6 تيرن أوفر بمعدل 0.67، وبلغ مجموع فاعليته 19 بمعدل 2.11.

عائلة “كنعان” .. مواهب مشاكسة

خلال عملية البحث في صفحات دفاتر السلة الأردنية للموسم الحالي، برزت عائلة “كنعان” التي مثلها هذا الموسم مالك كنعان مع نادي الجبيهة وشقيقه الأصغر علي كنعان مع نادي كفريوبا، حيث يجيد مالك كنعان دور صناعة الألعاب ويعتبر من اللاعبين المميزين في مركزه نظرا لقدراته الفردية العالية واختراقاته المميزة وقدرته على التصويب من كافة الأماكن، بينما يحتاج شقيقه الأصغر علي كنعان إلى المزيد من العمل البدني والفني، حتى يجاري موهبة شقيقه.

وخاض مالك كنعان 14 مباراة بقميص نادي الجبيهة هذا الموسم، سجل خلالها 117 نقطة بمعدل 8.37، وقام بـ 60 متابعة بمعدل 4.28، وقام بـ 65 متابعة بمعدل 4.64، وقام بـ 14 سرقة ناجحة للكرة بمعدل سرقة، وارتكب 41 تيرن أوفر بمعدل 2.99، وبلغ مجموع فاعليته 123 بمعدل 8.78، فيما خاض شقيقه علي كنعان 7 مباريات ببطولة الدوري الممتاز مع نادي كفريوبا، سجل خلالها 9 نقاط بمعدل 1.28، وقام بـ 7 متابعات بمعدل متابعة، وقام بـ 6 تمريرات بمعدل 0.85، وارتكب تيرن أوفر بمعدل 0.19، وبلغ مجموع فاعليته 12 بمعدل 1.71.