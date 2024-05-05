الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يعدل تعليمات بطولته الشتوية.. والخطيب تحطم رقما قياسيا

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رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي يتوج اللاعبة سوار الخطيب - (من المصدر)
عمان – أجرى اتحاد السباحة، تعديلا طفيفا على تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للفئات العمرية على مسبح 25م، والتي انطلقت الجمعة الماضية، في مسبح الأكاديمية الدولية- عمان وتستمر فعالياتها حتى مساء الأحد المقبل، في مسبحي الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتمكنت السباحة سوار الخطيب، من تسجيل رقم للفئة العمرية الرابعة في سباق 800م حرة بزمن وقدره 10:16.70، لتكسر الرقم السابق المسجل باسم السباحة ماريا حدادين والبالغ زمنه 10:20.31، علما بأن رئيس الاتحاد نضال القريوتي تناوب على تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إلى جانب أمين السر معاذ البدور.
وتتضمن سباقات البطولة الشتوية مسافات؛ 50م، 200م،  400 م، 800م، 1500م حرة، 50م، 100م، 200م ظهر، 50م، و100م، 200م صدر، 50م، 100م، 200م فراشة، 100م، 200م، 400م متنوع.
وطبقا لتعليمات البطولة، تحتسب النتائج حسب الفئات العمرية للمشاركين، وتمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق، حيث تشرف على إدارة البطولة لجنة حكام مركزية، وتعتمد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت اليدوي، ويتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم.
ويحق للحكم العام، الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة "نهائي بالزمن" خلال البطولة، مع تأكيد إمكانية إقامة السباق بأي عدد من المتسابقين.
ويتوجب على السباح أو السباحة المشاركين، التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، مع تأكيد أن كل من يتخلف عن المدة المحددة يفقد حقه في المشاركة بذلك السباق.
ويتم تقديم الاعتراض من قبل السباح إلى اللجنة المشرفة على البطولة خلال 30 دقيقة من زمن انتهاء السباق، مرفقا بـ50 دينارا كرسوم اعتراض، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما بأن الكاميرات بأنواعها كافة، لا تعتبر أداة لتوثيق الاعتراض.
وفيما يتعلق بالمنشطات، سيتم اعتماد فحص المنشطات بالبطولة عبر الاختيار العشوائي، كما ستطبق تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، مع تأكيد أن اتحاد السباحة سيعتمد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي.
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