"مسلسل المطاردة" يستمر.. رقم سلبي لشباب الأردن.. والفيصلي يتفوق على نفسه تهديفيا

مهند جويلس

عمان - استمر "مسلسل المطاردة" على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوز المتصدر الحسين إربد وصاحب المركز الثاني الفيصلي، ليظل فارق النقاط الخمس قائما قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وشهدت الجولة الثامنة عشرة فوز سحاب على مغير السرحان (1-0)، واكتساح الفيصلي نظيره الجليل (4-0)، وتجاوز الوحدات نظيره السلط (3-0)، وتخطي الحسين إربد عقبة الأهلي (2-1)، وتغلب شباب العقبة على شباب الأردن (1-0)، وخسارة الرمثا من معان (0-1).

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 255 هدفا في 108 مباريات، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

صعوبات ومواصلة التقدم

واجه الحسين إربد صعوبة كبيرة قبل تخطيه مستضيفه الأهلي بفارق هدف، ليخطو خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الدوري الأول في تاريخه.

ويتواصل الأداء غير المقنع لمتصدر الترتيب منذ انطلاق مرحلة الإياب، إلا أن البقاء في الصدارة ومواصلة حصد النقاط هو الأمر الأهم بالنسبة للمدرب جمال محمود، إلى جانب انسجام اللاعبين المنضمين للفريق بين المرحلتين بصورة سريعة، وآخرهم البرازيلي الظهير الأيسر ايتالو سيلفا، والذي قدم أداء مميزا منذ بدء مشاركته مع الحسين.

بدوره، لم يجد صاحب المركز الثاني فريق الفيصلي صعوبات تذكر أمام الجليل، وسجل "رباعية" جديدة مع مدربه أحمد هايل، والذي يقود "الأزرق" إلى بر الأمان منذ وصوله إلى الفريق، ويقدم مستويات مميزة مع انتصارات مقنعة للجماهير التي تتمسك بأمل المحافظة على اللقب.

ويأمل هايل ورفاقه، بتعثر الحسين في مباراة واحدة على الأقل قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الجولة قبل الأخيرة من زمن البطولة، في منافسة جديدة بين الفريقين على لقب الدوري كما حصل في الموسم الماضي، والذي جاء بمشاركة الوحدات أيضا، وأثبت الأخير تطوره مؤخرا مع المدرب رأفت علي، وسجل فوزا مستحقا على السلط بثلاثية نظيفة.

جدل تحكيمي لافت

شهدت مواجهة مغير السرحان وسحاب، حالة تحكيمية جدلية وفي توقيت حساس، ما أثار غضب الفريق المستضيف.

وفي التفاصيل، دخل المهاجم السوري سامر خانكان بديلا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل هدفا تم إلغاؤه بسبب شكوك بوقوعه في مصيدة التسلل، ليثير حالة من الغضب لعدم وضوح ودقة الحالة.

وتسبب إلغاء الهدف في حصول مساعد مدرب مغير السرحان أحمد الحراحشة، والذي قاد المباراة بدلا من المدير الفني خالد الدبوبي الذي غاب بسبب وفاة والده، على البطاقة الصفراء، إلى جانب تلقي مدرب حراس المرمى أحمد العقايلة إنذارا بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وخسر مغير السرحان اللقاء من سحاب بهدف وحيد حمل إمضاء هداف الأخير أحمد أبو كبير، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، ويبقى بدائرة الخطر بنسبة أقل من بقية الفرق المتنافسة على مركزي الهبوط.

شذرات وكواليس

- خسر فريق شباب الأردن للمباراة الخامسة على التوالي كأطول سلسلة هزائم لفريق واحد بالموسم الحالي ببطولة الدوري، كما واصل أرقامه السلبية مؤخرا، حيث أنه الفريق الأكثر خسارة بالموسم الحالي بواقع 12 مباراة.

- استطاع الوحدات تسجيل 3 أهداف للمباراة الثانية على التوالي للمرة الأولى الموسم الحالي، الذي ينجح بالتسجيل في مباراتين متتاليتين، إلى جانب الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي للمرة الأولى الموسم الحالي.

- وصل الفيصلي إلى الهدف رقم 47 في بطولة الدوري للموسم الحالي، متقدما على ما سجله في 22 مباراة بالموسم الماضي بفارق هدف وحيد، مع بقاء 4 مباريات، وهي أفضل حصيلة للفيصلي بدوري المحترفين منذ الموسم 2011-2012، حين سجل وقتها 50 هدفا، وهو أفضل سجل تهديفي لفريق منذ انطلاق الدوري بمسمى "المحترفين".

- خلت الجولة الثامنة عشرة من البطاقات الحمراء للاعبين للأسبوع الثالث على التوالي، ليتوقف العدد عند 19 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- شهدت مواجهة الحسين إربد والأهلي أكبر حضور جماهيري بالجولة 18 بتواجد 1200 مشجع فقط، مقابل 710 مشجعين في مواجهة الفيصلي والجليل، في مؤشر على مدى تراجع الحضور الجماهيري الموسم الحالي، والذي لا يتناسب مع حجم المنافسة.

صدارة الهدافين

تساوى مهاجم الفيصلي رونالد وانجا مع زميله رزق بني هاني في صدارة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في المباراة الأخيرة، إضافة للاعب الحسين إربد محمود مرضي، ليصبح في رصيد كل منهما 9 أهداف، وفي المركز الثاني يأتي كل من: سيدريك هنري (الوحدات)، أحمد أبو كبير (سحاب) برصيدهما 8 أهداف، وسجل 6 أهداف كل من: مجد الزعبي (الرمثا)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، مهند أبو طه (الوحدات)، وكريستيان فارجاس (شباب العقبة)، فيما سجل 5 أهداف كل من: حمزة الدردور (الحسين)، عارف الحاج وخالد زكريا (الفيصلي)، وخالد الدردور (الأهلي)، وسجل 4 أهداف كل من: عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، إبراهيم الرواد (معان).

وسجل 3 أهداف كل من: عدي القرا وعبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، مجدي عطار، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

وسجل هدفين كل من: مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، محمد مراعبة ويزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، فرج عيد، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد الشديفات، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب، زيد أبو الريش (مغير السرحان).

مباريات الجولة التاسعة عشرة

الخميس: شباب الأردن × الأهلي 18:00 (ملعب البترا)

السلط × شباب العقبة 18:00 (ملعب السلط)

الحسين إربد × الجليل 20:45 (ستاد الحسن)

الجمعة: الرمثا × الوحدات 18:00 (ستاد الحسن)

سحاب × معان 18:00 (ملعب البترا)

الفيصلي × مغير السرحان 20:45 (ستاد عمان)

اضافة اعلان







