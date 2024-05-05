الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحمود يلعب دور الملاح للقطري الكواري في رالي الربيع اللبناني

الملاح الأردني عطا الحمود -(من المصدر)
الملاح الأردني عطا الحمود -(من المصدر)
عمان - يلعب الملاح الأردني عطا الحمود دور الملاح للمتسابق القطري عبد العزيز الكواري، في رالي الربيع التاسع والثلاثين، الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات لعام 2024، يومي السبت والأحد المقبلين بتنظيم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة.اضافة اعلان
ويقام الرالي على طرقات إسفلتية، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 262.75 كم، منها 95.86 كم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 6 مراحل.
وستقام منافسات اليوم الأول من الرالي السبت المقبل من خلال المرحلة الاستعراضية في باحة النادي اللبناني للسيارات، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا ويختتم  الرالي منافساته في يومه الثاني الأحد.
واختار القطري الكواري الحمود لأداء دور الملاح في الرالي، ضمن استعدادته للمشاركة في رالي الأردن، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق منتصف الشهر الحالي، ومن المنتظر أن يلعب الحمود دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي في رالي الأردن. وكان الكواري وملاحه ميشيل كلارك قد فازا مؤخرا بلقب الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات، ويعقد الكواري العزم على تحقيق نتيجة مميزة في بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وقال الحمود لـ"الغد": "أستعد حاليا لخوض منافسات رالي الربيع في لبنان مع عبد العزيز الكواري الذي اختارني لأكون ملاحه في الرالي، استعدادا لمشاركته في رالي الأردن الدولي، وسألعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، كنت قد لعبت دور الملاح للمتسابق الأردني أمير ناصيف وحققنا المركز الثالث في الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات، وفور عودتي من لبنان سنخوض التدريبات على مسار رالي الأردن الدولي، وأتطلع مع الرواحي لتحقق للمنافسة على لقب الرالي وسط منافسة قوية بين الأبطال المشاركين في الرالي".
وأضاف: "كما ‏‏يعرف الجميع، فإن المتسابقين والملاحين الأردنيين، أصبحوا يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يجب أن يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعلم في كل دقيقة، فأنا بعد هذه السنوات الطويلة، ما زلت أتعلم وأكتسب خبرات في المحيط الواسع لرياضة السيارات".‏
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